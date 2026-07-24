Cel mai bun tensiometru pentru acasă: ce recomandă medicii cardiologi?

Pentru persoanele diagnosticate cu hipertensiune arterială, dar și pentru cele care doresc să își urmărească starea de sănătate, un tensiometru de calitate poate oferi informații valoroase despre evoluția valorilor tensionale.

Totuși, oferta disponibilă pe piață este foarte variată. Există zeci de modele, cu funcții și prețuri diferite, iar alegerea celui mai bun tensiometru poate părea dificilă. Medicii cardiologi nu recomandă neapărat cel mai scump aparat, ci un dispozitiv care oferă măsurători precise, este validat clinic și poate fi utilizat corect de către pacient. Ghidurile europene recomandă utilizarea de tensiometre automate de braț, validate clinic, pentru monitorizarea tensiunii arteriale la domiciliu.

De ce este importantă monitorizarea tensiunii acasă

Valorile tensiunii arteriale pot varia pe parcursul zilei, în funcție de activitatea fizică, nivelul de stres, alimentație sau odihnă. Din acest motiv, o singură măsurătoare efectuată în cabinetul medical nu oferă întotdeauna imaginea completă.

Monitorizarea la domiciliu permite obținerea mai multor valori în condiții obișnuite de viață. Acest lucru îl ajută pe medic să observe evoluția tensiunii arteriale și să stabilească dacă tratamentul este eficient sau dacă sunt necesare ajustări. În plus, unele persoane prezintă valori crescute doar în cabinetul medical, fenomen cunoscut drept „hipertensiune de halat alb”. Măsurătorile realizate acasă pot contribui la diferențierea acestor situații.

Ce tip de tensiometru recomandă cardiologii

Specialiștii recomandă, în general, tensiometrele electronice automate de braț. Acestea sunt considerate mai precise și mai ușor de utilizat decât modelele pentru încheietură, mai ales atunci când sunt folosite de persoane fără pregătire medicală. Ghidurile actuale pentru monitorizarea tensiunii arteriale la domiciliu recomandă utilizarea unui dispozitiv oscilometric de braț, validat clinic.

Modelele pentru încheietură pot fi utile în anumite situații, însă rezultatele lor sunt mai sensibile la poziția mâinii și la tehnica de utilizare. Pentru majoritatea utilizatorilor, un tensiometru automat de braț reprezintă alegerea cea mai potrivită pentru monitorizarea regulată a tensiunii arteriale.

Validarea clinică, unul dintre cele mai importante criterii

Atunci când alegi un tensiometru, unul dintre cele mai importante aspecte este validarea clinică.

Un dispozitiv validat clinic a fost testat în studii independente pentru a demonstra că măsurătorile sale respectă standardele de acuratețe acceptate la nivel internațional. Acest aspect este diferit de simpla certificare pentru comercializare și reprezintă unul dintre criteriile urmărite de specialiști atunci când recomandă un aparat pentru utilizare acasă.

Alegerea manșetei potrivite

Precizia măsurătorilor depinde într-o mare măsură și de dimensiunea manșetei. O manșetă prea mică poate afișa valori mai mari decât cele reale, iar una prea largă poate conduce la rezultate eronate. Din acest motiv, este important ca dimensiunea manșetei să fie adaptată circumferinței brațului.

Multe tensiometre moderne sunt disponibile cu manșete universale, însă este bine ca specificațiile produsului să fie verificate înainte de cumpărare. Un aparat performant nu poate oferi rezultate corecte dacă manșeta nu este potrivită utilizatorului.

Funcțiile care pot fi utile în utilizarea zilnică

Pe lângă măsurarea tensiunii arteriale, multe tensiometre moderne includ funcții suplimentare care pot facilita monitorizarea. Memoria internă permite stocarea valorilor și compararea lor în timp, fără a fi necesară notarea manuală a fiecărei măsurători.

Modelele destinate utilizării în familie pot memora separat valorile pentru doi utilizatori, ceea ce simplifică monitorizarea atunci când dispozitivul este folosit de mai multe persoane. Unele aparate pot semnala și prezența unui puls neregulat în timpul măsurării. Această funcție nu stabilește un diagnostic, însă poate indica necesitatea unei evaluări medicale suplimentare.

Conectivitatea prin bluetooth și aplicațiile dedicate permit transferul automat al valorilor pe telefon, facilitând urmărirea evoluției pe termen lung.

Este importantă ușurința în utilizare

Un tensiometru destinat utilizării la domiciliu trebuie să fie simplu de folosit. Afișajul trebuie să fie suficient de mare pentru a permite citirea ușoară a valorilor, iar butoanele trebuie să fie intuitive.

Pentru persoanele în vârstă sau pentru cele cu dificultăți de vedere, un ecran generos și cifrele mari reprezintă un avantaj important. Modelele complet automate reduc riscul apariției erorilor și permit efectuarea rapidă a măsurătorilor fără ajutorul altei persoane.

Cum obții măsurători corecte

Chiar și cel mai performant tensiometru poate afișa valori inexacte dacă nu este utilizat corespunzător. Înainte de măsurare este recomandat un repaus de aproximativ cinci minute, într-un mediu liniștit. Brațul trebuie sprijinit la nivelul inimii, iar spatele și picioarele trebuie să fie susținute corespunzător.

În timpul măsurării este indicat să nu se vorbească și să nu se efectueze mișcări. Pentru monitorizarea la domiciliu, ghidurile recomandă efectuarea a două măsurători consecutive, la un interval de unu-două minute, dimineața și seara, timp de cel puțin trei zile, ideal șapte zile, urmând ca media valorilor să fie discutată cu medicul.

Contează marca tensiometrului?

Pe piață există numeroși producători de tensiometre, iar diferențele dintre modele țin atât de funcții, cât și de nivelul de validare și fiabilitate. Medicii cardiologi pun accent în primul rând pe acuratețea măsurătorilor și pe existența validării clinice, nu doar pe numele producătorului. Un aparat bine construit, ușor de utilizat și întreținut corespunzător poate oferi rezultate fiabile pentru o perioadă îndelungată.

Întreținerea tensiometrului

Pentru menținerea preciziei, tensiometrul trebuie utilizat și depozitat conform instrucțiunilor producătorului. Manșeta trebuie păstrată curată și protejată împotriva deteriorării, iar aparatul trebuie ferit de umezeală și temperaturi extreme. De asemenea, este recomandată verificarea periodică a funcționării dispozitivului, mai ales dacă apar diferențe mari între măsurători sau dacă tensiometrul este utilizat de mulți ani.