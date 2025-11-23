Război în Fâșia Gaza. Armata israeliană a ucis un comandant Hamas

x close
de Redacția Jurnalul    |    23 Noi 2025   •   17:20
Sursa foto: Hepta/Fâșia Gaza

Armata israeliană a anunțat, duminică, uciderea unui comandant local al Hamas în Gaza. Atât Israelul, cât și gruparea militantă palestiniană continuă să se acuze reciproc de încălcarea armistițiului.

Ar fi vorba de comandantul Alaa Al-Hadidi, șeful aprovizionării în sediul de producție al Hamas. Se spune că acesta a fost ucis într-unul dintre atacurile de sâmbătă din Fâșia Gaza.

Hamas nu a emis nicio declarație cu privire la uciderea comandantului, scrie Reuters.

Armata israeliană a efectuat sâmbătă atacuri aeriene asupra Gazei, despre care premierul Benjamin Netanyahu a spus că au fost o reacție la trimiterea de către Hamas a unui luptător pe teritoriul controlat de Israel.

Cinci membri de rang înalt ai Hamas au fost uciși, a declarat el sâmbătă. Autoritățile sanitare din Gaza au raportat că cel puțin 20 de palestinieni au fost uciși în atacurile israeliene.

