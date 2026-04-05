Războiul din Iran i-a îndepărtat pe extremiștii din AfD de Trump

Săptămâna trecută, AfD le-a cerut parlamentarilor săi care au construit legături cu mișcarea MAGA a președintelui american să reducă vizitele în Statele Unite, informează Financial Times.

„Chiar și înainte de război, situația era departe de a fi optimă”, a declarat pentru FT un înalt oficial al partidului. „AfD dorește să mențină contactele la un nivel mai restrâns și nu va mai trimite grupuri numeroase”.

În ciuda eforturilor de apropiere de MAGA și de alte figuri apropiate de Trump, liderii AfD, Alice Weidel și Tino Chrupalla, au condamnat rapid decizia SUA de a bombarda Iranul.

Alice Weidel, considerată vocea mai pro-americană din conducerea partidului, a acuzat Washingtonul că a acționat fără un plan și a descris conflictul drept „o catastrofă”.

Mișcarea MAGA a susținut public AfD înaintea alegerilor parlamentare din februarie 2025, prin intervențiile unor figuri proeminente precum Elon Musk și vicepreședintele JD Vance.

Tino Chrupalla a folosit un discurs susținut weekendul trecut în landul său natal, Saxonia, pentru a cere retragerea celor aproximativ 38.000 de soldați americani staționați în Germania.

Un sondaj ARD-DeutschlandTrend realizat la începutul lunii martie arăta că 58% dintre germani considerau nejustificat atacul SUA și Israelului asupra Iranului.

Schimbarea de ton din AfD nu este împărtășită de toți liderii partidului. Deputatul Maximilian Krah a spus că alianța Germaniei cu SUA rămâne baza securității țării și a avertizat, într-un mesaj publicat pe X în această săptămână, că o ruptură de Donald Trump ar afecta AfD în multe feluri.

(sursa: Mediafax)