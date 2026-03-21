Război în Orientul Mijlociu. Iranul anunță că a lovit un avion de vânătoare israelian

Acesta se afla în spațiul aerian iranian în această dimineață, fiind al treilea incident de acest fel din timpul războiului, potrivit Al Jazeera.

Anterior, armata israeliană a recunoscut că unul dintre avioanele sale de vânătoare a fost ținta unor focuri antiaeriene în spațiul aerian iranian, dar a precizat că avionul a detectat amenințarea, nu a suferit daune și și-a îndeplinit misiunea „conform planului”.

Potrivit IRGC, forțele sale de apărare au lovit peste 200 de vehicule aeriene în spațiul aerian iranian în timpul războiului, inclusiv drone, rachete de croazieră, avioane de realimentare și avioane de vânătoare.