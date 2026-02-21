x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Război în Ucraina. O rachetă Flamingo a lovit o fabrică de rachete balistice din Rusia, situată la peste 1.300 de km de graniță

Război în Ucraina. O rachetă Flamingo a lovit o fabrică de rachete balistice din Rusia, situată la peste 1.300 de km de graniță

de Redacția Jurnalul    |    21 Feb 2026   •   17:30
Război în Ucraina. O rachetă Flamingo a lovit o fabrică de rachete balistice din Rusia, situată la peste 1.300 de km de graniță
Sursa foto: Hepta/Ucraina a atacat Fabrica din Votkinsk, situată în Republica Udmurtia.

Armata ucraineană a atacat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, o fabrică strategică de armament din Rusia, specializată în producția de rachete balistice. În operațiune a fost folosită o rachetă de croazieră Flamingo.

Ținta atacului a fost Fabrica din Votkinsk, situată în Republica Udmurtia, notează The Kyiv Independent.

Fabrica produce rachete balistice cu rază scurtă Iskander-M, precum și rachete balistice intercontinentale (ICBM), capabile să transporte focoase nucleare, dar și noul model Oreshnik.

Atacul a fost confirmat sâmbătă de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei care a anunțat: „Întreprinderea complexului militar-industrial „Uzina Votkinsky” a fost afectată. Un incendiu a fost înregistrat pe teritoriul instalației. Rezultatele sunt în curs de clarificare”.

În urma atacului, presa locală anunța că cel puțin 11 persoane ar fi fost rănite în urma atacului, citând declarațiile martorilor oculari.

Orașul Votkinsk se află la peste 1.300 de kilometri de granița cu Ucraina, iar atacul reprezintă una dintre cele mai îndepărtate lovituri confirmate ale Kievului asupra infrastructurii militare ruse.

Pentru realizarea atacului, forțele ucrainene au folosit racheta balistică Flamingo care are o rază de acțiune estimată la aproximativ 3.000 de kilometri și poate transporta un focos de circa 1.150 de kilograme.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: razboi ucraina Rusia armament flamingo
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri