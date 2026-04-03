Reacția explozivă a lui Macron la insultele lui Trump: „Nici elegante, nici la nivelul așteptat!”

Trump ironizează Macron și Brigitte: Răspunsul dur al președintelui Franței

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a ripostat dur la adresa lui Donald Trump, după ce liderul de la Casa Albă l-a ridiculizat pe el și pe soția sa, Brigitte, cu remarci grosolane și imitații caricaturale.

Scandalul de la prânzul de la Casa Albă

Totul s-a petrecut la un prânz privat de la Washington, cu lideri religioși și oficiali americani. Trump i-a atacat pe aliații NATO pentru lipsa de sprijin în tensiunile cu Iranul din Golf, mimând un accent francez batjocoritor: „Ar fi cerut ajutor Franței, dar Macron ar fi răspuns...”. Replica sa a inclus ironii la adresa relației soților Macron, plus o referință la un clip viral din mai 2025 din Vietnam, unde Brigitte părea să-l împingă pe președinte înainte de coborârea din avion. Indignare totală la Paris!

Răspunsul ferm al lui Macron din Coreea de Sud

În plină vizită oficială în Coreea de Sud, Macron a tras linie joi: „Comentariile astea nu sunt elegante și nici la nivelul așteptat. Nu merită răspuns!”. Liderul francez a ales să nu escaladeze, dar tonul său a transmis clar: limitele sunt depășite în contextul geopolitic tensionat.

Val de reacții în politica franceză

Clasa politică de la Paris a explodat. Yaël Braun-Pivet, președinta Adunării Naționale, a numit insultele „nepotrivite”, subliniind gravitatea lor pe fondul crizelor internaționale. Manuel Bompard de la La France Insoumise a fost și mai vehement: „Atacuri personale la familie? Absolut inacceptabile!”. Presa, în frunte cu Le Figaro, titrează „O nouă ieșire controversată a lui Trump”.

Mediafax