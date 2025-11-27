Rechin ucigaș în Australia

Serviciile de ambulanță au declarat pentru AFP că un bărbat a suferit răni grave la picior și a fost transportat cu elicopterul la spital în stare stabilă.

Serviciile de urgență au fost chemate în jurul orei 6:30 dimineața (19:30 GMT miercuri) în zona unde a avut loc evenimentul lângă o plajă din Crowdy Bay, la aproximativ 250 de kilometri nord de Sydney.

Din 1791 încoace, au existat peste 1.280 de incidente cu rechini în Australia, dintre care peste 250 s-au soldat cu decese, potrivit unei baze de date a întâlnirilor prădătorilor cu oamenii.

Oceanele Australiei sunt pline de rechini, iar rechinii albi se află în fruntea listei speciilor care ar putea ucide oameni.

(sursa: Mediafax)