Reducerea trupelor americane din România: Ce înseamnă pentru securitatea țării

Președintele Donald Trump a minimalizat importanța acestei decizii, spunând că "nu e mare lucru".

Câți militari americani se află în România

Administrația SUA a decis reducerea la jumătate a trupelor de pe teritoriul României, urmând să rămână circa 1000 de soldați.

Pe teritoriul României se află, în prezent, 2.000 de miliari americani. Dintre aceștia, 1700 se află la baza Mihail Kogălniceanu de la Constanța și participă la exerciții comune cu armata română, desfășurând activități precum trageri, reacție rapidă și coordonare aer-sol. Baza Mihail Kogălnicanu reprezintă un nod important pentru transportul de echipamente și trupe NATO către estul Europei.

Totodată, la Deveselu, în județul Dolj, operează circa 200 de militari americani care asigură funcționarea sistemului anti-rachetă și sunt în legătură cu Comandamentul NATO de la Ramstein, Germania.

La Câmpia Turzii sunt aproximativ 100 de militari americani care manevrează drone pentru monitorizarea zonei Mării Negre, aproape de granița cu Ucraina, și în coridoare NATO.

Decizia SUA de a reduce numărul trupelor din România face parte dintr-o strategie mai amplă de realiniere a forțelor americane, fără a însemna o retragere completă. Administrația de la Casa Albă a decis rrtragerea a 3.000 de soldați din Bulgaria, Ungaria și Slovacia.

Ilie Bolojan va da explicații în Parlament

Premierul Ilie Bolojan este așteptat, luni, să ofere explicații în Parlamentul României cu privire la evoluția prezenței militare americane în țara noastră, la inițiativa PSD.

Ce spune ministrul Apărării

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că SUA nu vor renunţa la parteneriatul strategic.

"Partenerii americani au văzut că Europa a înţeles ca trebuie să investească mai mult în armata fiecărei ţări şi este mai pregătită pentru a se apăra singură", a declarat acesta, spunând că țările europene vor invest mai mult în propria înarmare.

Pe lângă militarii americani, România găzduiește și trupe ale altor aliați NATO, fiind staţionaţi militari din Olanda, Franţa, Belgia, Spania şi Luxemburg, notează observatornews.ro.