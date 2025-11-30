Refuzul Japoniei de a legaliza căsătoriile între persoane de același sex, considerat constituțional

Curtea Supremă din Tokio a precizat că, în conformitate cu legea, căsătoria este o „uniune între un bărbat și o femeie”, în cadrul unei hotărâri care a infirmat verdictul anterior dat de o instanță inferioară în 2024, potrivit Associated Press.

Judecătorul Ayumi Higashi a precizat că definiția legală a familiei ca unitate formată dintr-un cuplu și copiii lor este rațională și că excluderea căsătoriei între persoane de același sex este valabilă. Instanța a respins, de asemenea, cererile de despăgubiri în valoare de 1 milion de yeni (6.400 de dolari) formulate de opt persoane aparținând minorităților sexuale care solicitau drepturi egale pentru căsătorie.

Reclamanții, care fac parte din rândul persoanelor LBGTQ+ și avocații acestora au declarat că decizia este injustă. Ei sunt hotărâți să continue la Curtea Supremă lupta.

După soluționarea celor șase cazuri de către instanțele superioare, Curtea Supremă din Tokio va gestiona apelurile formulate și va lua o decizie.

Japonia este singurul membru al G7 care nu recunoaște căsătoria între persoanele de același sex. De asemenea, nu oferă niciun fel de protecție juridică cuplurilor LGBTQ+.

Deși persoanele de același sex din Japonia se confruntă cu discriminare în școli sau la locul de muncă, sprijinul public pentru legalizarea căsătoriilor între persoanele de același sex, dar și sprijinul din partea mediului de business a crescut în ultimii ani, arată sursa citată.

(sursa: Mediafax)