Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a împlinit 77 de ani

de Redacția Jurnalul    |    14 Noi 2025   •   22:45
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a sărbătorit vineri împlinirea vârstei de 77 de ani cu o călătorie în Ţara Galilor, hotărât să-şi îndeplinească în continuare pe deplin îndatoririle regale, în pofida cancerului de care suferă, transmite AFP.

În timp ce la Londra ziua de naştere a regelui a fost marcată cu 41 de salve de tun, Charles a înfruntat ploaia în Ţara Galilor pentru a participa la o recepţie alături de regina Camilla, cu ocazia celei de-a 200-a aniversări a castelului Cyfarthfa, o bijuterie a istoriei galeze, şi apoi pentru a inaugura o nouă gară.

A fost o zi aglomerată, reflectând programul său din ultimele luni. Monarhul, care şi-a anunţat diagnosticul de cancer în februarie 2024, a îndeplinit un număr record de angajamente în acest an de când a urcat pe tron, în septembrie 2022, potrivit Daily Express.

În septembrie, el l-a primit pe preşedintele SUA, Donald Trump, la Castelul Windsor, cu mare fast, un exerciţiu de diplomaţie de nivel înalt sugerat de prim-ministrul Keir Starmer, dornic să menţină relaţia privilegiată dintre Londra şi Washington.

Deşi majoritatea călătoriilor sale s-au limitat la Regatul Unit, Charles a făcut şi câteva deplasări în străinătate: cuplul regal a vizitat Canada în mai, Vaticanul în aprilie şi din nou în octombrie, călătorie marcată de o inedită rugăciune comună alături de Papa Leon al XIV-lea.

Sursa: AGERPRES

