Relația SUA-Europa, în pericol. Marco Rubio avertizează UE asupra renunțării la valorile democratice: "Va amenința alianța pe termen lung"

de Redacția Jurnalul    |    20 Dec 2025   •   10:40
Sursa foto: Hepta/Marcoo Rubio vorbește despre noua Strategie de securitate a SUA.

Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a avertizat, vineri, că relațiile dintre SUA și Europa sunt în pericol dacă se pierd valorile comune.

Relația SUA-Europa, grav afectată

Afirmația acestuia reprezintă răspunsul la o întrebare despre noua strategie de securitate națională a SUA, în care guvernul american deplânge, printre altele, pierderea democrației și a libertății de exprimare în Europa, notează DPA.

Oficialul american a subliniat, într-o conferință de presă, că fundamentul relației dintre SUA și Europa este reprezentat de „faptul că avem o cultură comună, o civilizație comună, o experiență comună și valori și principii comune în ceea ce privește drepturile omului, libertatea și democrația”.

„Dacă acestea dispar, pentru că, din orice motiv, nu mai sunt o prioritate, cred că acest lucru va pune presiune și va amenința alianța pe termen lung și în ansamblu”, a spus Rubio, potrivit sursei citate.

Atunci când nu mai ai decât un acord de apărare direct, asta e tot ce ai”, a adăugat Rubio.

Afirmațiile lui Marco Rubio vin în contextul noii strategii de securitate națională, în care administrația președintelui Donald Trump a calificat peisajul politic din UE drept o amenințare la adresa intereselor americane. De asemenea, strategia critică  încălcarea valorilor democratce în UE și restricțiile privind libertatea de exprimare.

