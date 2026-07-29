Reportaj AP: Un iepure și 220.000 de francezi, evacuați

Trezită brusc, Morgane Bonichot s-a agitat. Și-a luat fiica de 9 ani, iepurele și câinele, dar nu s-a gândit să-și ia lenjerie intimă.

Îngrijitoarea de copii în vârstă de 40 de ani s-a trezit prinsă în una dintre cele mai mari operațiuni de evacuare din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial, fiind nevoită, alături de alte peste 220.000 de cetățeni, să fugă de un incendiu de proporții din sud-vestul Franței, care a mistuit o suprafață de patru ori mai mare decât Parisul, potrivit Associated Press.

Flăcările sfidează eforturile masive de a-l stinge. Zeci de țări, printre care și România, au venit în sprijinul Franței.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Privind în urmă, Bonichot crede că poate ar fi trebuit să prevadă ce urma să se întâmple.

Fiica ei se afla în epicentrul incendiului când a izbucnit, săptămâna trecută. Micuța stătea la un unchi, care avea o casă în mijlocul pădurilor de pini, ai tufărișurilor și al terenurilor agricole mistuite. Un infern atât de virulent, încât s-a transformat, pe alocuri, într-o furtună de foc care se autoalimentează – aruncând, parcă, fulgere, care întețesc flăcările.

Printre primii evacuați din cauza incendiului, fiica s-a întors acasă de la unchiul ei, vineri. Însă, pe măsură ce flăcările se apropiau de locuința mamei sale, situată la vest de Bordeaux, copila a început din nou să se pregătească să fugă.

„Și-a făcut o valiză cu multe lucruri, spunându-mi: «Mamă, trebuie să-ți faci valiza, pentru că va trebui să fim evacuate»”, a povestit Bonichot, amintindu-și cum a reacționat fiica ei de 9 ani.

La doar câteva ore mai târziu, la ora 2:47 dimineața, a primit pe telefon ordinul de evacuare pentru localitatea lor, Saint-Jean-d’Illac. „Incendiu forestier în curs”, se menționa în mesaj.

În total, autoritățile regionale au evacuat 24 de orașe și sate, unele din ele deja devastate de incendiu. Alte localități situate între flăcări și Bordeaux, inclusiv Saint-Jean-d’Illac, au fost evacuate din precauție de către oficialii guvernamentali, care afirmă că prioritatea lor este să se asigure că nu se pierd vieți omenești.

Luni, autoritățile au luat pauză cu procesul de evacuare, când incendiul părea că se liniștește. Marți, evacuarea a fost reluată, după ce flăcările s-au intensificat.

La fel ca Bonichot și fiica ei, alți 4.000 de oameni au fost evacuați, însă din campinguri și case de vacanță, situate la marginea nordică a incendiului. Tot mai multe persoane au fost nevoite să fugă: 220.000 numai în regiunea Gironde.

„Am plecat pur și simplu. Mașina mea se stricase, așa că vecinii au trebuit să mă ducă cu mașina, împreună cu fetița mea și animalele. Dar una dintre vecine avea o pisică, iar mirosul iepurelui a complicat foarte mult situația. Așa că a trebuit să mă lase acolo”, își amintește Bonichot.

Ea a stat câteva zile la mama ei. Apoi, s-a mutat într-un imens centru de expoziții din Bordeaux, convertit de autorități într-un adăpost temporar cu paturi de campanie, mâncare, servicii medicale și veterinare, haine și voluntari care fac tot ce pot pentru a le asigura fugarilor confortul.

Acum iepurele familiei stă într-o cușcă între paturile mamei și fiicei, iar câinele se ghemuiește lângă cele două.

„Încep deja să fiu epuizată”, a mărturisit Bonichot, referindu-se la zilele petrecute în condițiile improvizate. Cu toate acestea, femeia spune că nu vrea să se întoarcă acasă, până nu va fi sigură că nu vor mai fi evacuați iarăși.

În Spania, incendiile forestiere de proporții istorice au forțat zeci de mii de evacuări, aducând numărul persoanelor strămutate în sud-vestul Europei la aproximativ o treime de milion.

(sursa: Mediafax)