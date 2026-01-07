Republicanii exclud dislocarea de trupe în Venezuela după raidul care a dus la capturarea lui Maduro

Ședința de informare a fost prima susținută de oficiali ai guvernului în fața unui grup de congresmeni, după operațiunea de sâmbătă dimineață care a dus la capturarea lui Maduro și a soției sale.

După ședința la care au participat mai mulți oficiali ai administrației americane, Mike Johnson a spus: „Nu ne așteptăm la trupe pe teren. Nu ne așteptăm la o implicare directă în niciun alt mod dincolo de simpla constrângere a guvernului interimar pentru a demara acest proces. Mă aștept ca în Venezuela să fie convocate alegeri. Ar trebui să se întâmple în scurt timp”, citat de Politico.

Johnson a respins criticile potrivit cărora operațiunea ar reprezenta o schimbare de regim. „Modul în care este descris acest lucru - nu este vorba de o schimbare de regim. Este vorba de o cerere de schimbare a comportamentului din partea unui regim”, a clarificat liderul republican.

El a mai precizat că toți membrii Camerei Reprezentanților vor primi un briefing miercuri, iar un briefing similar pentru Senat este în curs de planificare.

Despre ședință, liderul senatorilor democrați, Chuck Schumer a spus că a fost „extins”, dar că a ridicat „mai multe întrebări decât a oferit răspunsuri”.

Liderul democrat a mai afirmat: „Planul lor ca SUA să conducă Venezuela este vag, bazat pe iluzii și nesatisfăcător”, adăugând că a cerut asigurări că evenimentul nu se va mai repeta în alte state, însă nu a primit.

Mai mulți congresmeni, atât democrați cât și republicani, au exprimat îngrijorări legate de strategia pe termen lung a administrației.

Republicanul Brian Mast, președintele Comisiei pentru Afaceri eEterne din Cameră a spus că ședința a fost cuprinzătoare, însă colegul său democrat, Gregory Meeks, a exprimat îngrijorări privind planurile americane după înlăturarea lui Maduro.

Senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Servicii Armate din Senat, a afirmat că are încredere în „profesioniști care gestionează”.

Un alt senator republican, Thom Tillis a declarat că nu susține desfășurarea de trupe, declarând totuși: „Va trebui să așteptăm și să vedem. Nu știu cum poți face asta (n.r. o tranziție pașnică) fără trupe”.

