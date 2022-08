România participă la operaţiunile de stingere a incendiilor din Franţa

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat, joi, că Franța a cerut ajutor aerian și terestru miercuri.

Sprijin aerian a fost oferite din partea altor state, inclusiv din partea Greciei, care se confruntă, la rândul ei, cu incendii masive de pădure. Cererea Franței era ca avioanele să se poată alimenta din mare.

România a stabilit că poate oferi un modul terestru de intervenție, iar Franța a acceptat ajutorul, declară Arafat.

Deosebit în această misiune este distanța foarte mare.

„Am hotărât să folosim avioanele de la baza de transport strategic Papa care aparține, bineînțeles, forțelor NATO, iar România are în ea ore de zbor alocate - cum sunt ele alocate și altor țări care participă în acest proiect - și urmează astăzi să vină două avioane C 17, care sunt avioanele foarte mari de transport care le are tot în dotare baza respectivă. Un avion va ateriza la București și un avion va ateriza la Timișoara”, a afirmat șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Între timp, IGSU a mobilizat forțele de intervenție care vor fi formate din 7 ofițeri și 70 de subofițeri pompieri.

Pe lângă 17 mijloace de intervenție, care includ cel puțin 8 mașini cu capacitate de stingere și 2 cisterne de apă, în sprijinul pompierilor vin și alte mijloace de intervenție.

„Au fost mobilizați pompierii către București și către Timișoara din mai multe județe, urmând ca mijloacele de intervenție și personalul să fie transportate de cele 2 avioane militare C 17 către aeroportul Bordeaux din Franța. Deci, din punctul nostru de vedere, asta e o premieră în care trimitem mijloace tehnice și mașini de pompieri cu capacitate destul de mare. Vorbim și de cele de 4000 de litri pe calea aerului, folosind avioane care aparțin unei baze militare care au fost puse la dispoziția noastră și le folosim în contextul colaborării sub mecanismul protecției civile europene. (...) Forțele noastre de intervenție vor fi la dispoziția colegilor din Franța și gata de intervenție, fără să fie obosiți, după ce traversează mii de kilometri până în Franța”, a declarat Arafat.

Avioanele sunt așteptate să ajungă la Baza 90 și la Timișoara și sunt alocate 3 ore pentru încărcare și ancorare.

„Mașinile vor fi deja la Timișoara și la București, sosite. Noi așteptăm ultima mașină să ajungă la București din Piatra Neamț, la ora 18.00, ceea ce înseamnă că va fi totul pregătit pentru a fi încărcat. Și sperăm să reușească să plece chiar în noaptea asta”, a mai spus șeful DSU.

Mai multe state UE vor trimite echipaje pentru operaţiunile de stingere a incendiilor de vegetaţie din Franţa, confirmă Comisia Europeană, după un anunţ similar al preşedintelui Emmanuel Macron.

"Franţa a activat Mecanismul UE de protecţie civilă în contextul incendiilor de vegetaţie. Am trimis patru avioane din cadrul Flotei UE de intervenţii, care erau poziţionate în Grecia şi Suedia. În plus, echipe de pompieri din Germania, Polonia, Austria şi România sunt pe drum, pentru a le oferi ajutor echipelor de intervenţie", a comunicat Comisia Europeană, prin Twitter.

"Germania, Grecia, Polonia şi, în următoarele ore, România şi Austria: partenerii noştri europeni vin în ajutorul Franţei în contextul incendiilor. Le mulţumesc! Solidaritatea europeană este în funcţiune!", a afirmat, la rândul său, preşedintele Emmanuel Macron, prin Twitter.

În Franţa sunt în prezent nouă incendii de vegetaţie active, în zonele Beaulieu-sur-Layon şi Maire-et-Loire (nord-vest), Boisbreteau, Saint-Magne, Hostens şi Landiras (Gironde, sud-vest), în Mostuejouls (Aveyron, sud), Romeyer (Drome, sud) şi Coiselet (Jura, sud-est), conform cotidianului Le Figaro.

"Pe întregul teritoriu al Franţei, peste 10.000 de pompieri şi angajaţi ai Securităţii civile sunt mobilizaţi pentru a lupta împotriva flăcărilor. Aceştia sunt eroii noştri", a subliniat Emmanuel Macron.