România solicită o misiune NATO la Marea Neagră. Ce spun oficialii Alianței

NATO ar trebui să mute echipamentele împotriva dronelor, radarele și rachetele de apărare aeriană în Marea Neagră, ca parte a unei noi misiuni aliate de descurajare a Rusiei, a declarat ministrul român al Apărării, Radu Miruță, pentru POLITICO.

Radu Miruță vrea mai multă tehnică NATO la Marea Neagră

„Marea Neagră este... locul în care rușii au un interes uriaș”, a spus oficialul român, într-un interviu acordat în marja Conferinței de Securitate de la München. „Este o mare care ar trebui protejată, și este o mare în care România este foarte interesată [ca NATO] să ofere protecție.”

NATO a lansat anul trecut două misiuni menite să abordeze incidentele tot mai numeroase de tăiere a cablurilor submarine și să consolideze apărarea aeriană vulnerabilă a alianței, numite Baltic Sentry și Eastern Sentry. Săptămâna trecută, a lansat și Arctic Sentry - în mare parte pentru a-l îmbuna pe Donald Trump după ce acesta a amenințat că va anexa Groenlanda, invocând parțial amenințări la adresa securității insulei.

Alianța ar trebui să lanseze acum un program similar Black Sea Sentry, a spus Radu Miruță, în timp ce Bucureștiul se luptă să răspundă războiului cu drone al Rusiei în Ucraina vecină.

Totodată, un oficial NATO a declarat pentru POLITICO că alianța va „continua să-și adapteze” misiunea Eastern Sentry ca răspuns la „încălcări nesăbuite ale... spațiului aerian, inclusiv în România”. NATO „lucrează cu România pentru a consolida și mai mult această linie de efort”, a adăugat acesta.

România care are o graniță de 650 de kilometri cu Ucraina, a înregistrat peste o duzină de incursiuni ale dronelor de la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, din 2022. Ca răspuns, Bucureștiul și-a modificat anul trecut legile privind doborârea dronelor, a mutat trupe la graniță și a cumpărat un nou sistem anti-drone american Merops, dar încălcările continuă.

„Vedem drone care vin peste Marea Neagră către Ucraina”, a spus Miruță, iar „activitatea... este în creștere... Este dificil să scanezi 24 de ore pe zi întreg acest teritoriu. Scanăm totul, dar ne concentrăm resursele în special în zonele locuite.”

Având în vedere că Ucraina se află pe celălalt mal al Dunării față de România, acest lucru face „dificil pentru armata română să decidă dacă o dronă care vine... se va opri acolo sau nu.”

Există, de asemenea, merite mai largi ale unei misiuni la Marea Neagră.

Război la graniță

Deși Santinela de Est a NATO acoperă deja, aparent, spațiul aerian al României, amenințarea rusească se extinde și dincolo de incursiunile aeriene pe mare, potrivit Oanei Popescu-Zamfir, directoarea think tank-ului de securitate GlobalFocus Center, cu sediul la București.

Prezența Moscovei în Marea Neagră expune un „deficit uriaș” în domeniul informațiilor, supravegherii și recunoașterii, a spus ea. Între timp, proiectul de gaze Neptun Deep al României, care urmează să intre în funcțiune anul viitor, ridică „perspectiva tot mai mare a activității hibride” din partea Rusiei, a explicat aceasta.

Drept urmare, „trebuie să fim pregătiți pentru orice fel de acte de sabotaj”, a precizat Oana Popescu-Zamfir, precum și pentru bruiajul GPS și comportamentul suspect al navelor rusești. Ca răspuns, NATO ar putea desfășura drone subacvatice, ar putea îmbunătăți detectarea sateliților și ar putea centraliza monitorizarea regiunii.

Acesta este un apel pe care Miruță îl susține. „Cer din toată inima o distribuție echitabilă pe întregul flanc estic, de la Marea Neagră la Marea Baltică”, a spus el, argumentând că un program Black Sea Sentry ar putea implica mutarea mai multor „drone contra, radare, rachete aeriene” și alte echipamente aliate în zonă.

Oficialii NATO sunt rezervați

Cu toate acestea, unii aliați NATO sunt sceptici, îngrijorați că ideea ar putea implica prea multe resurse. „Din cauza modelului de forțe suprasolicitate, nu văd un interes puternic pentru acesta”, a declarat un diplomat NATO, sub condiția anonimatului.

Dar pentru Radu Miruță este o chestiune de partajare a sarcinilor. „Există unele resurse concentrate în Marea Baltică... dar este nevoie și în Marea Neagră”, a insistat el, „așa că haideți să distribuim într-un mod echitabil resursele între aceste două puncte.”

