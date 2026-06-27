Românii care pleacă în vacanță stau la cozi de până la 6 ore în aeroporturile din Europa

Aeroporturile din Roma ar putea suspenda temporar aplicarea noului sistem biometric de control la frontieră al Uniunii Europene, pentru a face față numărului mare de turiști așteptat în această vară. Avertismentul vine din partea lui Marco Troncone, directorul general al Aeroporti di Roma, compania care operează aeroporturile Fiumicino și Ciampino.

Potrivit acestuia, permiterea pasagerilor să treacă fără înregistrarea completă în sistemul Entry-Exit System, cunoscut drept EES, ar putea fi singura soluție pentru evitarea unui blocaj major în următoarele săptămâni de vârf.

„Suntem foarte îngrijorați pentru vară”, a declarat Troncone pentru Financial Times, evaluând nivelul de preocupare la „opt sau nouă” pe o scară de la unu la zece. El a precizat că actualul proces este „incompatibil” cu volumele mari de pasageri care urmează să tranziteze aeroporturile.

Ce presupune noul sistem biometric EES

Noul sistem EES presupune ca cetățenii din afara Uniunii Europene să își înregistreze amprentele digitale și fotografiile la prima intrare în spațiul Schengen. Măsura este destinată consolidării controlului la frontierele UE, însă implementarea sa a fost afectată de întârzieri, probleme tehnice și cozi lungi în mai multe aeroporturi europene.

Operatorii aeroportuari susțin că unele terminale automate nu funcționează corespunzător, iar pasagerii care au trecut deja o dată prin sistem sunt uneori obligați să reia procedurile de la zero. Acest lucru duce la aglomerări suplimentare și întârzieri importante.

Olivier Jankovec, directorul organizației ACI Europe, a afirmat că problema principală ține de automatizare. „Procesele trebuie să funcționeze mai bine”, a spus acesta, avertizând că aeroporturile au nevoie de posibilitatea de a suspenda complet înregistrările EES în lunile de vârf ale verii.

Efecte în lanț asupra zborurilor din Europa

În unele aeroporturi europene, pasagerii au așteptat deja ore întregi la intrare sau ieșire, iar industria aviatică se teme că situația s-ar putea agrava odată cu creșterea numărului de turiști din afara UE, inclusiv din Regatul Unit. Asociația Internațională a Transportului Aerian, IATA, a avertizat că timpii de așteptare ar putea ajunge, în cele mai afectate aeroporturi, până la șase ore.

Impactul ar putea depăși granițele Uniunii Europene. Aeroporturi importante din afara blocului comunitar, precum cele din Londra și Istanbul, se tem că întârzierile cauzate de cozile de la frontieră vor afecta programul zborurilor în întreaga regiune.

Comisia Europeană susține însă că sistemul EES este „pe deplin operațional” în toate țările Schengen și că funcționează bine. Potrivit instituției, timpii mari de așteptare sunt adesea provocați de factori preexistenți, precum lipsa de personal, infrastructura insuficientă sau concentrarea zborurilor în anumite intervale orare.

Executivul european a precizat totodată că regulile permit flexibilitate pentru menținerea fluidității la frontiere, inclusiv prin suspendarea temporară a verificărilor biometrice, acolo unde este necesar. Decizia privind aplicarea sistemului la sol revine statelor membre.

(sursa: Mediafax)