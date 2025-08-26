Rubio, discuții despre războiul din Ucraina cu omologii europeni

Rubio a discutat cu ministrul britanic de Externe, David Lammy, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, ministrul finlandez de Externe, Elina Valtonen, și șeful politicii externe a UE, Kaja Kallas, printre alții, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat într-un comunicat.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat că Ucraina îi este recunoscătoare lui Rubio pentru eforturile sale și președintelui american, Donald Trump, pentru „leadershipul în favoarea păcii”. El a adăugat că garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt esențiale.

„Am reiterat poziția Ucrainei potrivit căreia garanțiile de securitate trebuie să fie concrete, obligatorii din punct de vedere juridic și eficiente. Acestea ar trebui să fie multidimensionale, incluzând niveluri militare, diplomatice, juridice și de altă natură”, a declarat Sybiha pe X.

Trump, după summiturile separate cu președintele rus Vladimir Putin și, ulterior, cu președintele Ucrainei Volodymyr Zelenskiy și liderii europeni, i-a cerut lui Rubio să conducă discuțiile privind acordarea de garanții de securitate Ucrainei.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)