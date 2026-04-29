Rusia anulează defilarea echipamentelor militare la parada de 9 mai

Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării de la Moscova. „Cadeții școlilor militare și o coloană de echipament militar nu vor participa la parada militară din acest an din cauza situației operaționale actuale”, transmite ministerul rus, printr-un mesaj publicat pe Telegram, citat de AFP.

Cu toate acestea autoritățile au anunțat că la defilare vor participa membri ai tuturor categoriilor de forțe armate. În plus, în cadrul evenimentului vor fi difuzate imagini cu operațiuni rusești din Războiul din Ucraina.

„Membri instituțiilor de învățământ militar superior din toate serviciile și ramurile separate ale Forțelor Armate ale Federației Ruse vor defila în coloana paradei. Transmisiunea paradei va prezenta imagini cu militarii Forțelor Armate din toate serviciile și ramurile Forțelor Armate îndeplinind misiuni în zona de operațiuni militare speciale”, se mai arată în comunicatul ministerului.

Programul va cuprinde și un spectacol aviatic. „Un spectacol aeriană va prezenta aeronave pilotate de echipe de acrobație deasupra Pieței Roșii. Avioane Su-25 vor picta cerul Moscovei în culorile drapelului rusesc la sfârșitul paradei”, mai spune ministerul.

Evenimentul de 9 mai marchează capitularea Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial și este folosit de autoritățile ruse ca prilej pentru o demonstrație de forță.

La evenimentul de anul trecut au participat aproximativ 11.000 de soldați, precum și echipamente precum tancuri T-90, rachete Iskander, drone și sistemul balistic intercontinental Yars. De asemenea, au participat și lider internaționali precum președintele Chinei, Xi Jinping.

