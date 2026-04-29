Prognoză de coșmar pentru mâine: România, lovită de un val de aer polar. Anunțul oficial ANM

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă până pe 2 mai, ora 10:00, anunțând că joi și vineri vremea va fi „deosebit de rece” pentru această perioadă, cu abateri termice de 8–12 grade față de mediile multianuale.

Răcirea va fi resimțită în toată țara, temperaturile maxime se vor situa mult sub normalul perioadei.

În Capitală, episodul rece va fi și mai evident: ANM estimează pentru intervalul 30 aprilie, ora 09:00 – 1 mai, ora 09:00, o maximă de aproximativ 8 grade, ploi temporare și vânt moderat, cu rafale de 35–45 km/h în cursul zilei. Minima va coborî la 3-4 grade, iar în zona preorășenească poate ajunge spre 1 grad.

Precipitațiile vor însoți scăderea temperaturilor. Potrivit informării ANM, va ploua mai ales în sudul și estul țării, iar cantitățile de apă pot ajunge la 10–15 l/mp, izolat peste 20 l/mp. În zonele montane, dar trecător și în dealurile subcarpatice ale Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, sunt așteptate precipitații mixte: ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare. La altitudini de peste 1.400 de metri, ninsorile vor deveni predominante și se poate depune un strat de zăpadă de 5–8 cm.

Prognozele punctuale confirmă tabloul rece și umed. Pentru București sunt indicate ploi în mai multe intervale ale zilei și temperaturi care rămân în jurul a 6–8 grade la orele amiezii, iar la Craiova ploile pot apărea de dimineață până după-amiază, cu valori de aproximativ 7 grade. La Constanța, ploile sunt probabile în prima parte a zilei, cu temperaturi de 8–10 grade, în timp ce la Brașov vremea va fi rece, cu 2–7 grade și episoade de ploaie sau averse.

Vântul va accentua senzația de frig. ANM anunță intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 40–45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele pot depăși 60–70 km/h. În nopțile următoare, local în jumătatea de nord a țării și izolat în rest, se va produce brumă, ceea ce poate afecta vegetația sensibilă.

La munte, vremea va semăna cel mai mult cu un episod de sfârșit de iarnă. Media temperaturilor maxime va coborî în perioada 30 aprilie – 2 mai la numai 2–3 grade, iar minimele nocturne se vor situa, în general, între -4 și -2 grade. Local și temporar, între 30 aprilie și 3 mai, precipitațiile vor fi slabe cantitativ, sub formă de lapoviță și ninsoare la peste 1.700 de metri, în timp ce la altitudini mai joase vor predomina ploile.

(sursa: Mediafax)