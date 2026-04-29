Nicușor Dan anunță că dronele care încalcă spațiul aerian vor fi doborâte dacă pun cetățenii în pericol

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit miercuri despre numărul tot mai mare de drone ajunse pe teritoriul național. El a explicat că aceste incidente nu sunt rezultatul unor acțiuni intenționate.

„România are capacitatea de a se proteja pentru aceste incidente. În primul rând să spunem că nu a fost o intenție. Da, pur și simplu a fost un atac pe orașe ucrainene de graniță, în urma căruia accidental aceste drone au intrat pe teritoriul nostru. În mod neobișnuit, pentru că noi eram obișnuiți în zona Deltei Dunării și nu în zona Galațiului”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că România are o capacitate de protecție îmbunătățită.

„Capacitatea noastră actuală care a fost îmbunătățită față de anii anteriori ne permite o protecție pe o zonă, iar acum optimizăm. Pe termen de un an din momentul acesta vom fi complet apărați”, a mai spus președintele.

Săptămâna trecută când a venit secretarul Forțelor Terestre american, a semnat un protocol cu ministrul apărării, a mai menționat președintele Dan.

„Asta răspunde unei necesități, pentru că este o zonă tehnologică care se dezvoltă extrem de rapid și România a creat împreună cu Statele Unite și Marea Britanie să fie partea unei platforme de producție și distribuția sistemelor de drone și antidrone în timp real, care să evite toate aceste proceduri de achiziție. Este o necesitate pe care România, ca toți partenerii, o înțelege de a lucra în timp real și face progrese pe asta”, a declarat Nicușor Dan.

