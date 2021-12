Rusia anunţă că negocierile cu SUA şi NATO pe tema garanţiilor de securitate încep în ianuarie

Negocierile dintre Rusia, Statele Unite şi NATO pe tema garanţiilor de securitate solicitate de Administraţia Vladimir Putin vor avea loc la începutul anului viitor, anunţă ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de agenţia Associated Press.

Serghei Lavrov a afirmat că în ianuarie vor începe negocierile cu Administraţia Joseph Biden şi cu Alianţa Nord-Atlantică, iar separat vor avea loc discuţii în cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).

"Noi nu vrem război, nu vrem să mergem în direcţia confruntării, dar ne vom asigura în mod ferm securitatea utilizând mijloacele pe care le considerăm necesare", a declarat Serghei Lavrov, într-un interviu acordat postului Russia Today.

Ministrul rus de Externe a salutat "abordarea specifică mediilor de afaceri" a Washingtonului pentru organizarea negocierilor. "Eu sper că ne vor lua în serios, ţinând cont de măsurile pe care le aplicăm pentru a ne asigura capabilităţile de apărare", a subliniat Serghei Lavrov.

La rândul său, Preşedinţia Rusiei a salutat organizarea rapidă a negocierilor cu Statele Unite. "Discuţiile vizează obţinerea de rezultate concrete, nu amânarea temelor. Noi vrem aceste negocieri şi, evident, sunt organizate pentru a discuta despre poziţiile ambelor părţi", a afirmat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a afirmat marţi că Washingtonul discută cu aliaţii europeni pentru a aborda "agresiunea rusă" prin diplomaţie, dar a precizat că preşedintele Joseph Biden se opune garanţiilor solicitate de Vladimir Putin. "Preşedintele SUA a fost extrem de clar de mulţi ani asupra unor principii de bază la care nu renunţăm: principiul că nicio ţară nu are dreptul de a modifica prin forţă frontierele alteia, că nicio ţară nu are dreptul de a dicta politicile alteia sau să spună altei ţări cu cine să se asocieze. Nicio ţară nu are dreptul de a exercita o sferă de influenţă. Acest concept trebuie lăsat în arhivele istoriei", a afirmat Antony Blinken.

Preşedintele Vladimir Putin cere garanţii că NATO nu va continua extinderea spre est şi nu va instala echipamente militare în Ucraina şi în apropierea frontierelor Rusiei. "Rusia este interesată în mod serios să obţină garanţii juridice credibile prin care să fie exclusă extinderea NATO spre est şi instalarea de echipamente militare ofensive în ţări vecine cu Rusia", a anunţat Kremlinul. Conform unui consilier prezidenţial rus, preşedintele Chinei, Xi Jinping, a anunţat că împărtăşeşte preocupările lui Vladimir Putin şi susţine solicitarea preşedintelui Rusiei de a obţine garanţii de securitate din partea Alianţei Nord-Atlantice.

Administraţia Vladimir Putin a avertizat că va riposta prin măsuri de tip militar dacă NATO ignoră cererile Moscovei privind garanţiile de apărare. "Dacă sunt instalate pe teritoriile statelor NATO arme ofensive care să poată atinge centrele noastre militare, va trebui să creăm şi noi sisteme similare", a declarat luni Alexandr Gruşko, adjunct al ministrului rus de Externe. "Noi am spus că va trebui să găsim modalităţi de ripostă, inclusiv prin mijloace militare şi prin tehnică militară, dacă NATO ignoră preocupările noastre", a afirmat, la rândul său, Serghei Riabkov, un alt adjunct al ministrului rus de Externe.

Administraţia Joseph Biden a anunţat, luni seară, după o conversaţie între oficiali din SUA şi Rusia, că este pregătită să se implice în contacte diplomatice cu Moscova pentru ajungerea la noi acorduri de securitate, cerând însă garanţii reciproce. Jake Sullivan, consilierul preşedintelui Joseph Biden pentru Securitate Naţională, a discutat luni cu Iuri Uşakov, consilierul pentru Afaceri Externe al preşedintelui rus, Vladimir Putin. Jake Sullivan "a transmis clar că orice dialog cu Rusia trebuie să fie bazat pe reciprocitate, să abordeze preocupările noastre privind acţiunile Rusiei şi să aibă loc în coordonare deplină cu aliaţii şi partenerii noştri europeni. De asemenea, a notat că orice progrese substanţiale se pot produce doar într-un mediu de reducere a tensiunilor, mai degrabă decât într-un mediu de escaladare a tensiunilor", a comunicat Casa Albă.

Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat Rusia că un eventual atac militar asupra Ucrainei va avea "un preţ foarte mare", reafirmând susţinerea pentru suveranitatea naţiunii ucrainene. Jens Stoltenberg a precizat că Alianţa Nord-Atlantică este pregătită pentru un dialog consistent cu Rusia, exprimând intenţia de a convoca o reuniune a Consiliului NATO-Rusia la începutul anului viitor.

(sursa: Mediafax)