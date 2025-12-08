Eforturi pentru deschiderea primului spital social veterinar din România

Laura Fincu, fondatoarea Asociației Sache, a găsit un cățel cu picioarele rupte care i-a schimbat destinul și a dat nume unei misiuni care continuă de ani. Sache a devenit simbolul unui loc în care tratamentul nu depinde de venit, iar suferința nu este ignorată.

În momentul de față, proiectul se află aproape de final, la 95 la sută, și are nevoie de sprijin pentru a se deschide oficial. Acest sprijin este un pas necesar pentru animalele fără stăpân și pentru oamenii care nu își permit îngrijiri veterinare.

Spitalul Social Sache, un proiect care răspunde unei nevoi reale

Spitalul, plasat în Tărtășești, Dâmbovița, are 700 de metri pătrați și este conceput ca un centru complet de intervenție, tratament și educație. Dispune de săli de așteptare separate pentru câini și pisici, două săli de examinare echipate modern, opt mese de chirurgie pentru intervenții simultane, laborator propriu, radiologie, spații de internare și zone pre și postoperatorii. Include și un centru dedicat formării în domeniul welfare-ului animal și al medicinei veterinare sociale.

Totul a fost construit din donații, salarii împărțite și multă muncă. Este primul spital social veterinar din România și un loc în care animalele primesc îngrijire chiar și atunci când stăpânii sau salvatorii lor nu au posibilitatea de a plăti.

De ce este nevoie de un spital social veterinar

În multe comunități, vizita la veterinar este un lux. Oamenii care trăiesc singuri, familiile cu venituri mici sau cei care salvează animale abandonate se lovesc des de limite financiare. Pentru animalele fără stăpân, această lipsă înseamnă suferință continuă.

Potrivit asociației, „Spitalul Social Sache oferă acces acolo unde nu exista nicio opțiune. Aici, medicii ajută fără să întrebe cât costă, ci ce este de făcut. Este un răspuns la lipsa de empatie și la absența unui sistem care să protejeze animalele vulnerabile. Suferința nu poate aștepta, iar tratamentul nu ar trebui să fie un privilegiu.”

„Spitalul Social Sache este dedicat celor care au nevoie reală de sprijin.

Este pentru pensionarii care și-au împărțit pâinea cu un câine salvat, pentru familiile care au adoptat un pui abandonat, pentru oamenii din mediul rural fără acces la cabinete veterinare. Este pentru animalele fără stăpân, rănite sau bolnave, și pentru salvatorii care nu mai au resurse.

Aici nu contează situația financiară, ci necesitatea tratamentului. Oricine vine cu un animal aflat în suferință primește ajutor.”, mai precizează reprezentanții Asociației Sache.

Aceștia anunță că lucrările sunt aproape de final. Ultimele dotări, consumabilele și pregătirea spațiilor depind însă de sprijinul comunității.

„Orice donație, oricât de mică, se transformă în tratament, hrană, materiale medicale și zile de viață câștigate.”, afirmă reprezentanții Asociației Sache, care pun la dispoziție un link cu detalii despre cum cei interesați pot contribui la construirea primului spital veterinar social din țară, unde urmează să fie tratate gratuit mii de animale fără stăpân.

De asemenea, spitalul are mare nevoie de voluntari dornici să ajute și fizic, prin prezența la asociație. Nu e nevoie de pregătire veterinară, ci doar de dorința de a aduce alinare suflețelelor aflate în suferință.

