Rusia închide robinetul și sistează exporturile de benzină

Guvernul Rusiei a decis să pregătească o măsură prin care exporturile de benzină vor fi suspendate începând cu 1 aprilie. Viceprim-ministrul Alexander Novak a cerut Ministerului Energiei să redacteze un act oficial în acest sens, scrie Reuters.

Potrivit informațiilor apărute anterior în presa de stat, restricția ar urma să fie aplicată până pe 31 iulie. În această perioadă, prețurile petrolului și ale produselor derivate înregistrează variații majore, influențate de criza din Orientul Mijlociu.

Alexander Novak a explicat că aceste fluctuații afectează echilibrul pieței, însă a mai spus și faptul că cererea externă pentru resursele energetice rusești rămâne ridicată.

Autoritățile susțin că nivelul de procesare a țițeiului se menține similar cu cel din anul anterior, fapt care permite asigurarea necesarului intern de combustibil.

Decizia are legătură și cu problemele apărute recent în aprovizionare. În mai multe regiuni din Rusia, dar și în zone din Ucraina aflate sub control rusesc, au existat lipsuri de benzină.

Aceste situații au apărut după atacurile asupra rafinăriilor, mai relatează sursa citată.

Nu este prima intervenție de acest tip. Rusia a mai limitat exporturile de benzină și motorină pentru a controla prețurile și pentru a evita crizele de aprovizionare pe plan intern.

Datele din industrie arată că, anul trecut, exporturile de benzină au ajuns la aproape 5 milioane de tone, echivalentul a aproximativ 117.000 de barili pe zi. Noua măsură indică intenția autorităților de a proteja piața internă într-un context internațional complicat.

