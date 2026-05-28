Jurnalul.ro Ştiri Externe Rusia pune presiune pe Armenia. Kremlinul ameninţă cu tăierea gazului dacă Erevanul merge spre UE

de Redacția Jurnalul    |    28 Mai 2026   •   12:00
Hepta/Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că subvenţiile pentru gazele livrate Armeniei „nu sunt luate din cer, ci din Federaţia Rusă”

Rusia ameninţă Armenia cu suspendarea acordului privind gazele şi produsele petroliere dacă Erevanul continuă apropierea de UE.

Rusia a avertizat Armenia că ar putea suspenda sau denunţa unilateral acordul bilateral din 2013 privind furnizarea de gaze naturale, produse petroliere şi diamante brute, dacă Erevanul îşi continuă procesul de aderare la Uniunea Europeană, relatează publicaţia rusă Kommersant.

Potrivit scrisorii citate de presa rusă, Moscova consideră imposibilă menţinerea regimului scutit de taxe vamale acordat Armeniei pentru aceste produse în baza acordului semnat în 2013. Autorităţile ruse ameninţă astfel cu îngheţarea sau denunţarea înţelegerilor bilaterale.

Analiştii avertizează că Armenia riscă nu doar să piardă reducerile la gazele şi produsele petroliere ruseşti, ci şi să se confrunte cu dificultăţi majore în găsirea unor surse alternative de aprovizionare.

Ministerul Administraţiei Teritoriale şi Infrastructurii din Armenia, indicat drept destinatar al scrisorii, a negat că ar fi primit documentul.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că subvenţiile pentru gazele livrate Armeniei „nu sunt luate din cer, ci din Federaţia Rusă”.

(sursa: Mediafax)

