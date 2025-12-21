Rusia răspunde modificărilor făcute de UE și Ucraina la Planul de pace al președintelui Donald Trump

Consilierul pentru politică externă al lui Vladimir Putin a declarat, duminică, că șansele de pace în Ucraina nu s-au îmbunătățit prin schimbările făcute de europeni și ucraineni la propunerile americane, a relatat agenția Interfax.

„Aceasta nu este o prognoză. Propunerile pe care europenii și ucrainenii le-au făcut sau încearcă să le facă, cu siguranță nu îmbunătățesc documentul și nu îmbunătățesc posibilitatea de a realiza o pace pe termen lung”, a declarat consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov.

Negociatorii europeni și ucraineni au făcut modificări la un set de propuneri americane pentru încheierea războiului care durează aproape patru ani.

Nu este clar ce schimbări exacte au fost aduse documentelor inițiale americane. Negociatorii americani s-au întâlnit, sâmbătă, cu oficiali ruși în Miami, Florida.

Emisarul special al lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat după întâlnirea cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, că discuțiile au fost constructive și vor continua duminică.