Moscova a primit varianta revizuită a planului de pace

„Principalii parametri au fost transmiși. Săptămâna viitoare va avea loc o discuție la Moscova”, a declarat Peskov, potrivit Interfax, citată de Ukrainska Pravda.

Întrebat dacă „un acord de pace” ar trebui să fie recunoscut de anumite țări sau de ONU, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a precizat că acest lucru va fi stabilit în timpul negocierilor.

„Toate aceste nuanțe vor trebui definite în cursul discuțiilor. Nu vrem să ne grăbim și nici să purtăm discuții într-un format public, considerând că acest lucru este inadecvat”, a declarat Dmitri Peskov.

Reamintim că o variantă actualizată a planului de pace formulat de SUA a fost elaborată de Marea Britanie, Franța și Germania. Varianta actualizată a fost prezentată în cadrul discuțiilor de la Geneva.

Potrivit unor surse familiare ale discuțiilor, citate de Financial Times, după discuțiile de la Geneva, SUA a introdus schimbări în planul inițial, reducând numărul punctelor de la 28 la 19.

