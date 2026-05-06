Jurnalul.ro Ştiri Externe Mark Rutte, despre presiunile SUA: Liderii europeni au înțeles că trebuie să facă mai mult pentru apărare

de Redacția Jurnalul    |    06 Mai 2026   •   18:00
Sursa foto: Hepta/ Cum răspunde Mark Rutte după ce Trump a decis tăierea trupelor din Germania

Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, a declarat luni că statele europene au înțeles semnalele trimise de administrația Trump și au început respectarea acordurilor privind utilizarea bazelor militare.

„A existat o oarecare dezamăgire din partea SUA, dar europenii au ascultat. Acum se asigură că toate acordurile bilaterale privind bazele militare sunt implementate”, a declarat Rutte luni în marja summitului Comunității Politice Europene, notează Reuters.

Președintele Donald Trump a criticat anterior mai multe state membre NATO pentru sprijinul insuficient acordat Statelor Unite în războiul împotriva Iranului, iar vineri, administrația Trump a anunțat retragerea a aproximativ 5.000 de militari din Germania.

Dintre statele NATO, Spania a menținut o poziție fermă de opoziție, interzicând Statelor Unite utilizarea bazelor sale împotriva Iranului. Cu toate acestea, mai multe state aliate precum Muntenegru, Croația, Portugalia, Grecia, Italia, Regatul Unit, Franța și Germania și-au pus la dispoziție bazele în sprijinul Washingtonului.

Rutte a mai subliniat că tot mai multe state europene își poziționează echipamente militare, precum nave de deminare, în apropierea Golfului, în perspectiva deblocării Strâmtorii Ormuz, după finalizarea unui acord de pace.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: rutte NATO sua
