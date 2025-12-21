x close
de Redacția Jurnalul    |    21 Dec 2025   •   20:40
Sabotarea unui nod feroviar important din sudul Rusiei de către partizani ucraineni
Sursa foto: Partizani ucraineni revendică saboarea unui nod feroviar din sudul Rusiei, important pentru aprovizionarea trupelor.

Un grup de partizani pro-ucraineni susține că a sabotat un important nod feroviar din regiunea rusă Rostov, folosit pentru aprovizionarea trupelor ruse din teritoriile ucrainene ocupate și din Crimeea.

Membrii grupării de partizani ucraineni Atesh au anunțat că au sabotat un nod feroviar cheie din orașul Bataysk, situat în regiunea Rostov din sudul Rusiei, afectând logistica militară rusă pe frontul sudic.

Potrivit grupului, infrastructura feroviară este folosită de armata rusă pentru transportul trupelor și echipamentelor militare către regiunile ocupate Herson, Zaporojie și Donețk, precum și către Peninsula Crimeea.

Atesh afirmă că a incendiat dulapuri de relee din zona gării, ceea ce a dus la perturbarea activității principalului centru logistic prin care sunt aprovizionate forțele ruse din sud.

Un mesaj publicat pe Telegram susține că acțiunea a blocat temporar fluxul de transport militar în mai multe direcții.

Gruparea Atesh desfășoară frecvent acțiuni de sabotaj atât în teritoriile ucrainene aflate sub ocupație rusă, cât și pe teritoriul Federației Ruse, scrie Kyiv Independent.

Luna trecută, aceeași grupare a revendicat o acțiune similară, care ar fi vizat o locomotivă electrică folosită pentru transportul de marfă militară din orașul Rostov-pe-Don.

Subiecte în articol: razboi ucraina partizani sabotaj Rusia
