Saint Bernard, câinii-simbol ai Alpilor, au acum un muzeu 

Muzeul este considerat unic în lume și a fost construit după ce vechiul spațiu a devenit neîncăpător, relatează The Independent. Vizitatorii pot urmări sesiuni de îngrijire și fizioterapie pentru câini. Totodată, pot explora virtual Pasul Marele Saint Bernard cu ajutorul realității augmentate și pot afla mai multe despre istoria rasei.

Administratorii spun că interesul pentru câinii Saint Bernard și pentru patrimoniul lor continuă să crească.

Pasul Marele Saint Bernard se află la 2.469 de metri altitudine, la granița dintre Elveția și Italia. Trecătoarea este cunoscută drept una dintre cele mai dificile și periculoase din Alpi. Începând din secolul al XVII-lea, câinii au fost crescuți aici pentru pază și companie. Ulterior, ei au devenit celebri pentru capacitatea de a găsi călători rătăciți sau îngropați sub zăpadă.

Numele rasei provine de la ospiciul Marele Saint Bernard, fondat în anul 1050 de Bernard de Montjoux. Așezământul oferea adăpost pelerinilor și negustorilor care traversau munții. Faima câinilor s-a răspândit în Europa la începutul secolului al XIX-lea, după trecerea armatei lui Napoleon Bonaparte prin această zonă.

Cel mai cunoscut Saint Bernard este Barry I. Tradiția spune că animalul a salvat peste 40 de oameni între anii 1800 și 1812. În memoria lui, Fundația Barry păstrează permanent un mascul care poartă acest nume. Instituția coordonează programul de reproducere al rasei.

În prezent, 21 de îngrijitori au grijă de 32 de câini. În fiecare an se nasc aproximativ 20 de pui cu pedigree.

Saint Bernard nu mai sunt utilizați în misiuni de salvare montană. Greutatea lor face imposibil transportul cu elicopterul. În aceste intervenții sunt folosite acum rase mai mici, precum ciobănescul australian. Totuși, câțiva Saint Bernard rămân în Pasul Marele Saint Bernard pentru a păstra tradiția.

Pe timpul verii, câinii petrec luni întregi în munți. Ulterior, sunt aduși la centrul Barryland, aflat la aproximativ 40 de kilometri distanță. Fundația consumă anual aproape 10 tone de hrană uscată pentru întreținerea animalelor.

Rolul câinilor s-a schimbat în ultimele decenii. În locul misiunilor de salvare, ei participă la activități terapeutice și educative. Potrivit Fundației Barry, numai în 2025 câinii au desfășurat 609 vizite în spitale, cămine de îngrijire, școli și penitenciare din Elveția.

Îngrijitorii spun că misiunea lor este să păstreze tradiția rasei și să asigure bunăstarea animalelor pe tot parcursul vieții. Barryland își propune astfel să protejeze moștenirea uneia dintre cele mai cunoscute rase de câini din lume și să o transmită generațiilor viitoare.

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(sursa: Mediafax)