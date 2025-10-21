Sanae Takaichi, aleasă premier al Japoniei; prima femeie care deține această funcție

Takaichi, în vârstă de 64 de ani, îl înlocuiește pe Shigeru Ishiba, care și-a anunțat demisia alături de Cabinetul său, după doar un an de mandat. Numirea sa pune capăt unei perioade de trei luni de incertitudine politică, survenită după eșecul sever al Partidului Liberal Democrat (LDP) în alegerile din iulie.

Lidera conservatoare a obținut sprijinul necesar în urma unei alianțe de ultim moment cu formațiunea de dreapta Partidul Inovației din Japonia (Ishin no Kai), condus de guvernatorul din Osaka, Hirofumi Yoshimura. Noua coaliție deplasează guvernarea mai spre dreapta spectrului politic și marchează sfârșitul colaborării tradiționale a LDP cu partidul centrist Komeito, apropiat de mișcarea budistă Soka Gakkai.

„Stabilitatea politică este esențială acum. Fără stabilitate, nu putem promova măsuri pentru o economie puternică și o diplomație eficientă”, a declarat Takaichi la semnarea acordului de coaliție, potrivit Associated Press.

Cabinetul pe care îl va prezenta în cursul zilei include mai mulți aliați ai influentului lider LDP Taro Aso și susținători din interiorul partidului. Partidul Inovației nu va primi, deocamdată, portofolii ministeriale, până la consolidarea colaborării, a precizat Yoshimura.

Takaichi urmează să prezinte în această săptămână o declarație de politică generală și va avea discuții cu președintele american Donald Trump, precum și participări la summituri regionale. Principalele priorități ale noului guvern sunt combaterea inflației și adoptarea de măsuri economice până la finalul anului.

Deși este prima femeie din istoria Japoniei care ajunge premier, Takaichi nu a susținut politici de promovare a egalității de gen. Ea este cunoscută pentru pozițiile sale conservatoare – sprijină succesiunea masculină în familia imperială, se opune căsătoriilor între persoane de același sex și menținerii de nume separate după căsătorie.

Protejată a fostului premier asasinat Shinzo Abe, Takaichi este așteptată să continue linia politică a acestuia, axată pe întărirea forțelor de apărare, relansarea economiei și revizuirea Constituției pacifiste.

Ieșirea partidului Komeito din coaliția guvernamentală a fost motivată de scandalurile financiare care au afectat LDP, dar și de îngrijorările legate de pozițiile naționaliste ale lui Takaichi și de vizitele sale la sanctuarul Yasukuni, considerate provocatoare de China și Coreea de Sud.

