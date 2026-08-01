Secetă istorică pe Dunăre: Cât timp mai poate rămâne în funcțiune Centrala Nucleară Cernavodă

Directorul general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Rîndașu, a declarat sâmbătă că autoritățile depun toate eforturile pentru menținerea în funcțiune a Centralei Nucleare de la Cernavodă, în contextul scăderii continue a debitului Dunării. Potrivit acestuia, situația este dificilă din cauza secetei și a valului de căldură care afectează mai multe state europene, în timp ce prognozele nu indică o îmbunătățire în perioada imediat următoare.

Sorin Rîndașu a explicat că debitul Dunării la intrarea în România continuă să scadă și va ajunge la aproximativ 1.450 de metri cubi pe secundă în jurul datei de 7 august, ceea ce arată că „prognozele nu sunt foarte îmbucurătoare".

„Referitor la ceea ce se întâmplă în momentul de față la intrarea în țară pe Dunăre, putem doar să confirmăm faptul că la Baziaș se înregistrează 1.590 de metri cubi pe secundă, cu tendința de scădere până în data de 7 august, când se vor înregistra în jur de 1.450. Ce înseamnă asta pentru Cernavodă? Înseamnă o scădere undeva la 2-3 centimetri pe zi. În aceste condiții, Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită.”, a punctat acesta.

Statul român a dispus măsuri de urgență pentru a încerca redirecționarea debitului pe Dunărea Veche, prin Brațul Bala, a precizat Rîndașu. Una dintre soluții este scufundarea unor barje încărcate cu piatră, în puncte stabilite după măsurători realizate de Forțele Navale Române.

„Prin urmare, statul român, prin reprezentanții săi, a dispus luarea unor măsuri în regim de urgență, care să încerce, pe de o parte, dirijarea debitului pe Dunărea Veche, dinspre Brațul Bala. Măsurile acestea constau în încercarea de a scufunda, în locuri prestabilite, după măsurători batimetrice realizate cu ajutorul Forțelor Navale Române, unor barje care vor fi scufundate controlat și care vor avea o încărcătură de piatră, probabil 500 de tone, pentru că în momentul de față, date fiind nivelurile Dunării, nu este permisă circulația cu un etiaj foarte mare. Dacă s-ar încărca mai mult, probabil că acestea ar putea să eșueze pe drum.”, a declarat el.

În paralel, Administrația Fluvială a Dunării de Jos a început lucrările de dragaj în zona confluenței Brațului Bala cu Dunărea Veche și în apropierea Cernavodă. Intervențiile sunt coordonate pe baza măsurătorilor făcute în teren și vor fi adaptate permanent pentru a evita afectarea funcționării centralei, a precizat acesta.

„O a doua măsură, Administrația Fluvială Dunării de Jos a început acțiunile de dragaj pe Dunărea Veche, pe sectorul Cernavodă, confluența Brațul Bala cu Dunărea Veche. Acestea vor fi coordonate tot așa în urma măsurătorilor batimetrice efectuate. Va fi în primă fază o concentrare în zona confluenței și apoi, pe cât posibil, în zona Cernavodă, cu restricțiile impuse de funcționarea centralei, în speță evitarea producerii turbidității. Dacă se constată că apar creșteri de turbiditate, probabil că în zona de prelevare se vor opri acțiunile respective. În aceste condiții este destul de dificil de spus că totul este în siguranță. Sunt riscuri, dar se face tot ceea ce este omenește posibil pentru menținerea în funcțiune a centralei nucleare, care în momentul de față aduce un aport important, mai ales în condițiile în care și în Ungaria, din patru grupuri, trei deja au fost oprite și Bulgaria semnalează, de asemenea, probleme în funcționarea centralei nucleare.”

Oficialul Apele Române a spus că precipitațiile căzute în Austria au dus la creșterea nivelului râurilor care alimentează Dunărea Superioară, însă efectele vor ajunge în zona Cernavodă abia peste două săptămâni.

„Prognozele nu sunt foarte îmbucurătoare, singurul lucru pe care putem să-l spunem este că în Bazinul Superior, în Austria, se înregistrează precipitații, ceea ce a permis creșterea nivelurilor râurilor din zona care alimentează Dunărea Superioară, dar trebuie menționat faptul că sunt șapte zile de parcurs până la intrarea în țară și de la intrarea în țară până la zona Cernavodă mai sunt încă cinci zile. Deci vorbim de două săptămâni în care trebuie găsite, cu resursele locale, soluții care să permită în continuare funcționarea centralei nucleare.”

Acesta a spus că măsurile dispuse de Comitetului Naţional de Situaţii de Urgenţă ar putea „produce acel efect de 10-15 cm care să ne permită să trecem până să ajungem la perioada la care debitele la intrarea Dunării în ţară vor fi stabilizate la valori în jurul valori de 1.600, poate puţin mai mari”.

„Rămâne de văzut ce capacități mai sunt și acestea sunt limitate, capacități de acumulare care pot fi evacuate controlat în perioada următoare doar în momentele în care este absolut necesar, pentru că propagarea se face cu o foarte mică variație de cotă, dar ea există și se încearcă să se niveleze, să se compenseze acest lucru. Cam acestea sunt măsurile propuse în momentul de față și dispuse prin hotărârile Comitetului Național de Situații de Urgență. Să sperăm că acestea complementar vor produce acel efect de 10-15 centimetri care să ne permită să trecem până să ajungem la perioada la care debitele la intrarea Dunării în țară vor fi stabilizate la valori în jurul valorii de 1.600, poate puțin mai mari, dar care înseamnă oricum cel puțin de două ori și jumătate mai mici decât media multianuală a lunii acesteia.”

Acesta a comparat situația actuală cu aceeași perioadă a anului trecut, precizând că debitul Dunării este acum cu aproximativ 25% mai mic.

„Referitor la o situație comparativă între debitele la intrare în țară la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august anul acesta, când discutăm de aceste valori de 1.600, anul trecut, deși debitele au fost mici și atunci, ele s-au situat în jurul valorii de 2.000 de metri cubi pe secundă. Deci putem să spunem că astăzi avem cu 25% mai puțin decât am avut în cursul anului 2025, care și el a fost un an cu preponderență secetă.”, a spus acesta.

Potrivit reprezentantului Administrației Naționale „Apele Române”, efectele secetei sunt vizibile și pe râurile interioare. În perioada următoare sunt așteptate noi restricții în alimentarea cu apă.

„Dacă vorbim de secetă, nu se constată doar pe Dunăre, ci și pe râurile interne din vestul țării, Crișana, Banat, sudul Olteniei și Munteniei, care deja se apropie de valori limită pentru secetă. De asemenea, în Moldova sunt semnalate probleme și ne așteptăm ca în perioada următoare numărul restricțiilor în alimentările cu apă să crească și, de asemenea, să apară fenomene de secare a fântânilor.”, a precizat acesta.

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(sursa: Mediafax)