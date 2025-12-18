Scandalul „Miss Finlanda cu ochi oblici” virează politic

Este vorba de Sarah Dzafce, Miss Finlanda, care primește reproșuri din toate părțile, după ce a postat o fotografie în care își trage colțurile ochilor.

Miss Finlanda a postat fotografia în care își face ochii oblici cu explicația „mâncând cu un chinez” și a devenit rapid virală. În Asia, gestul este considerat jignitor, iar reacțiile negative au izbucnit imediat, în special în China, Japonia și Coreea de Sud.

Tânăra de 22 de ani, cu origini kosovare, a încercat mai multe explicații pentru a se apăra, afirmând că gestul era cauzat de o durere de cap și că legenda foto a fost adăugată de o prietenă, fără permisiunea sa.

Nici scuzele nu au fost acceptate de publicul asiatic. „Nu a fost deloc intenția mea... Unul dintre cele mai importante lucruri pentru mine este respectul pentru oameni, originile și diferențele lor”, a scris Miss Finlanda într-o postare pe Instagram. Faptul că scuzele au fost scrise în finlandeză i-au atras chiar alte critici, de genul: „Nu sunt sigură că chinezii din afara Finlandei ar înțelege-o”.

Organizatorii concursului Miss Finlanda i-au retras titlul în urmă cu o săptămână. Ei au explicat că deținătoarea acestui titlu trebuie să fie un model pentru societate, iar comportamentul tinerei Sarah Dzafce a încălcat valorile competiției: respect, egalitate și demnitate”. Organizatorii finlandezi au precizat că măsura nu ține de valoarea ei ca persoană, ci de responsabilitatea postului. În consecință, Miss Finlanda 2025 a fost declarată ocupanta locului doi din concursul național, Tara Lehtonen.

Solidaritate de dreapta

Însuși premierul Finlandei a intervenit săptămâna aceasta, spunând că a face astfel de gesturi a fost „negândit și stupid” și că controversa care a urmat a fost „dăunătoare” țării.

Din contră, doi parlamentari de dreapta din Finlanda, Juho Eerola și Kaisa Garedew, au postat fotografii cu ei imitând gestul dnei Dzafce pentru a-și arăta sprijinul pentru regina frumuseții - scrie BBC.

Postările au fost șterse după reacții negative. Eerola și-a cerut scuze, adăugând că a simțit că dna Dzafce a primit o „pedeapsă disproporționat de aspră”.

Prim-ministrul Petteri Orpo a condamnat acțiunile parlamentarilor, numindu-le „copilărești”, adăugând că parlamentarii ar trebui să dea un exemplu de conduită corectă.

Partidul Finlandezilor, din care fac parte cei doi parlamentari, deliberează dacă parlamentarii ar trebui să se confrunte cu sancțiuni pentru acțiunile lor, a relatat presa locală.

Miss Univers din acest an a fost marcat și de un Scandalul „Proasto!”. Cuvântul a fost adresat de organizatorul thailandez al concursului chiar lui Miss Mexic, Fatima Bosch, care avea să devină Miss Univers 2025. Oficialul local a reacționat astfel pentru că Bosch a lipsit de la o ședință foto. Mai multe concurente și chiar deținătoarea din acel moment al titlului mondial s-au solidarizat cu Miss Mexic.