Scandal monstru. Zeci de pasageri au rămas blocați pe aeroportul din Milano, unii au leșinat

Aproximativ 100 de pasageri ai unui zbor easyJet au rămas blocați în Milano după ce au fost nevoiți să stea trei ore la controlul de frontieră de pe aeroportul italian Linate, potrivit Express. Mulți dintre ei au avut probleme medicale din cauza căldurii și fie au leșinat, fie au vărsat, au relatat martorii.

Incidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni. Călătorii au rămas în aeroportul din Milano, iar avionul lor spre Manchester a plecat fără ei. Aeronava i-a așteptat o perioadă, dar până la urmă a fost obligată să decoleze pentru a nu bloca pista.

Numeroși călători au fost revoltați de situația creată.

„M-ați abandonat pe mine și pe alți 122 de pasageri la Milano. Ați zburat la Manchester cu 34 la bord. Am stat la coadă trei ore și ni s-a spus apoi că zborul întârziat a plecat”, a spus unul dintre călători.

În plus, avionul oferit de companie pentru a-i transporta pe pasagerii blocați în Milano va ateriza în alt aeroport din Marea Britanie, ceea ce însemnă alte cheltuieli pentru călători.

Cozile uriașe din aeroport s-au format după ce guvernul britanic și-a actualizat îndrumările pentru persoanele care călătoresc în spațiul Schengen, ceea ce presupune și înregistrarea datelor biometrice. UE a implementat un nou sistem electronic de intrare și ieșire care înlocuiește ștampilarea fizică a pașapoartelor.

