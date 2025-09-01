Scandal sexual la Nestle: CEO concediat după o relație nedeclarată cu o subalternă

Nestle a anunțat luni, printr-un comunicat, demiterea imediată a CEO-ului Laurent Freixe, în urma unei anchete interne care a stabilit că acesta a încălcat codul de conduită al companiei, ascunzând o relație personală cu o subalternă.

Decizia a fost supravegheată de președintele Paul Bulcke și de directorul independent Pablo Isla.

În locul lui Freixe, conducerea a fost preluată de Philipp Navratil, un veteran al companiei, care a condus anterior divizia Nespresso și a fost numit director general cu efect imediat.

„Aceasta a fost o decizie necesară. Valorile și guvernanța Nestle rămân fundația solidă a companiei,” a declarat Bulcke, mulțumindu-i totodată lui Freixe pentru anii petrecuți în companie.

Schimbarea de la vârful Nestlé vine într-o perioadă dificilă pentru grup, care se confruntă cu un consum încetinit și cu presiunea tarifelor comerciale globale.

În iunie, compania a anunțat că Paul Bulcke va părăsi funcția de președinte anul viitor.

Freixe preluase funcția de CEO în urmă cu exact un an, după demiterea predecesorului său, Mark Schneider.

Numirea lui Navratil continuă seria de schimbări de management care au afectat anul acesta mai multe companii din industria bunurilor de larg consum, inclusiv Unilever, Diageo și Hershey.

(sursa: Mediafax)