Scandal la vârful Franței: poliția, oprită la ușa Palatului Élysée

Potrivit unor oficiali ai președinției,citați de Politico, investigatorii care s-au prezentat la sediul administrației prezidențiale nu au primit permisiunea de a efectua percheziția. Reprezentanții Élysée au transmis că documentele relevante, care nu țin de atribuțiile oficiale ale președintelui, pot fi puse la dispoziție la cerere, fără a permite accesul direct în instituție. Decizia se bazează pe statutul special al Palatului Élysée, protejat prin imunitatea prezidențială.

Ancheta este coordonată de Parchetul Financiar Național și vizează posibile fapte de corupție, trafic de influență și conflict de interese. Investigatorii analizează modul în care au fost atribuite contractele pentru organizarea ceremoniilor oficiale la Panthéon, unul dintre cele mai importante monumente istorice ale Franței. Conform informațiilor apărute în presa franceză, o companie ar fi primit în mod repetat aceste contracte. Aceleași surse arată că fiecare eveniment a avut un cost estimat la aproximativ două milioane de euro.

Autoritățile verifică și posibile conexiuni între firma implicată și Centrul Monumentelor Naționale, instituția responsabilă de administrarea patrimoniului istoric al Franței. Panthéonul din Paris găzduiește rămășițele unor personalități marcante ale Franței. Organizarea ceremoniilor în incinta monumentului are o puternică valoare simbolică și politică.

Refuzul accesului în Palatul Élysée ar putea amplifica tensiunile în jurul anchetei, în condițiile în care aceasta vizează indirect administrația prezidențială. Cazul ridică noi întrebări despre transparența utilizării fondurilor publice și despre limitele imunității prezidențiale în Franța. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au anunțat până în acest moment eventuale acuzații formale.

(sursa: Mediafax)