Școala unde celebra Paris Hilton spune că a fost abuzată în adolescență va fi închisă

Acțiunea statului, care a intrat în vigoare luni, citează multiple probleme de neconformitate legate de campusul Școlii Provo Canyon din Springville. Școala are la dispoziție 15 zile pentru a solicita o audiere în fața Departamentului de Sănătate și Servicii Umane, potrivit AP.

Printre acuzațiile formulate pe scară largă, care datează din 2025, se numără nerespectarea raportului personal-clienți, utilizarea unor măsuri de imobilizare inutile și a unui contact fizic agresiv cu un client, neglijarea îngrijirii și neverificarea informațiilor despre angajați sau nedepunerea la timp a verificărilor antecedentelor pentru candidați. Oficialii din domeniul sănătății de stat au impus restricții temporare școlii în luna mai, declarând că personalul nu a solicitat imediat îngrijiri medicale pentru un elev cu răni grave.

„Timp de peste cincizeci de ani, copiii au relatat povești despre abuz, neglijență și traume”, a declarat Hilton într-un comunicat emis marți. „Astăzi, statul a confirmat ceea ce supraviețuitorii știau de la bun început: Școala Provo Canyon i-a dezamăgit pe copiii aflați în grija sa.”

„Am fost unul dintre acei copii. Știu cum e să strigi după ajutor și să crezi că nu vine nimeni. Astăzi, copiii care sunt încă în acel centru știu că cineva vine în sfârșit să-i protejeze.”

Hilton, moștenitoarea lanțului hotelier cu același nume și personalitate media, a petrecut aproape un an la școală la sfârșitul anilor 1990. Ea susține că membrii personalului au bătut-o, au privit-o la duș, i-au dat pastile necunoscute și au închis-o în izolare, fără haine.

Hilton, în vârstă de 45 de ani, a cerut licențiatorilor din Utah să închidă școala. Ea a depus mărturie despre experiențele sale de acolo în Congres și în legislativele statelor din SUA, contribuind la adoptarea de legi care să protejeze adolescenții din Utah și din alte 15 state. Utah a jucat mult timp un rol important în industria adolescenților cu probleme, o rețea de centre rezidențiale private, cu scop lucrativ, pentru copiii cu probleme de comportament.

Statul a precizat în scrisoarea sa că toate serviciile din campus trebuie să fie închise până pe 6 august.

(sursa: Mediafax)