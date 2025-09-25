x close
Secretarul de stat al SUA s-a întâlnit cu ministrul de Externe al Rusiei

de Redacția Jurnalul    |    25 Sep 2025   •   10:30
Sursa foto: Hepta/Marco Rubio

Secretarul de Stat al Americii, Marco Rubio, s-a întâlnit cu Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei. Discuțiile au loc pe fondul celei de-a 80-a întâlniri a Adunării Generale a ONU, desfășurată la New York.

Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zakharova. Reprezentanta guvernului a postat fotografii din timpul întâlnirii pe canalul de Telegram, relatează Ukrainska Pravda.

Potrivit agenției de presă TASS din Rusia, reuniunea dintre reprezentanții SUA și cei ai Rusiei a început fără discursuri de deschidere din partea delegațiilor. De asemenea, întâlnirea se desfășoară cu ușile închise.

În timpul întâlnirii, Secretarul de Stat al Americii, Marco Rubio, a reafirmat Moscovei îndemnul președintelui Donald Trump de a înceta uciderile și de a soluționa pașnic, dar și durabil, Războiul din Ucraina.

(sursa: Mediafax)

