Șefa politicii externe a UE declară că o eventuală vizită a lui Putin în Ungaria „nu ar fi plăcută”

Donald Trump a declarat joi că se va întâlni în curând cu Putin la Budapesta.

Kallas a declarat reporterilor, înaintea unei reuniuni a miniștrilor de externe europeni la Luxemburg, că eforturile lui Trump de a aduce pacea sunt binevenite, dar că este importantși ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski să se întâlnească cu liderul rus, potrivit Reuters.

„America are multă putere pentru a presa Rusia să vină la masa negocierilor, iar dacă o va folosi, atunci, desigur, este bine ca Rusia să oprească acest război”, a declarat Kallas.

Putin se confruntă cu un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, din care Ungaria este în proces de ieșire.

„În ceea ce privește Budapesta, nu, nu este plăcut... să vezi că o persoană căutată de Curtea Penală Internațională vine într-o țară europeană”, a spus Kallas, adăugând că „întrebarea este dacă va exista vreun rezultat”.

Ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, a declarat că nu există loc pentru Putin în nicio capitală europeană.

„Singurul loc pentru Putin în Europa este la Haga, în fața tribunalului, nu în vreuna dintre capitalele noastre”, a declarat el înaintea reuniunii miniștrilor.

Kallas a declarat, de asemenea, reporterilor că se așteaptă ca al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei să fie adoptat săptămâna aceasta, dar a precizat că aprobarea nu va avea loc luni.

(sursa: Mediafax)