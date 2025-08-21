x close
de Redacția Jurnalul    |    21 Aug 2025   •   11:15
Șefii apărării din NATO au discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina
Sursa foto: Hepta

Șefii apărării NATO au purtat miercuri o „discuție sinceră” despre garanțiile de securitate pe care le-ar putea oferi Kievului pentru a ajuta la încheierea unui acord de pace care să pună capăt războiului de trei ani al Rusiei împotriva Ucrainei , a declarat un oficial al Alianței, potrivit AP.

Amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, a declarat că 32 de șefi ai apărării din întreaga alianță au ținut o videoconferință în contextul eforturilor diplomatice conduse de SUA de a pune capăt luptelor.

El a spus că a avut loc o „discuție excelentă și sinceră” în cadrul conferinței. „Le-am mulțumit tuturor pentru participarea lor mereu proactivă la aceste întâlniri: suntem uniți, iar această unitate a fost cu adevărat tangibilă astăzi, ca întotdeauna”, a scris el pe platforma de socializare X, fără a oferi alte detalii.

Garanțiile că nu va fi invadată din nou în viitor sunt una dintre cheile pentru a convinge Ucraina să semneze un acord de pace cu Rusia. Aceasta dorește ajutor occidental pentru armata sa, inclusiv arme și antrenament, pentru a-și consolida apărarea, iar oficialii occidentali se străduiesc să-și dea seama ce angajamente ar putea oferi.

(sursa: Mediafax)

