Șefii apărării din NATO au discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina

Amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, a declarat că 32 de șefi ai apărării din întreaga alianță au ținut o videoconferință în contextul eforturilor diplomatice conduse de SUA de a pune capăt luptelor.

El a spus că a avut loc o „discuție excelentă și sinceră” în cadrul conferinței. „Le-am mulțumit tuturor pentru participarea lor mereu proactivă la aceste întâlniri: suntem uniți, iar această unitate a fost cu adevărat tangibilă astăzi, ca întotdeauna”, a scris el pe platforma de socializare X, fără a oferi alte detalii.

Garanțiile că nu va fi invadată din nou în viitor sunt una dintre cheile pentru a convinge Ucraina să semneze un acord de pace cu Rusia. Aceasta dorește ajutor occidental pentru armata sa, inclusiv arme și antrenament, pentru a-și consolida apărarea, iar oficialii occidentali se străduiesc să-și dea seama ce angajamente ar putea oferi.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)