Șefii spionilor Rusiei și Marii Britanii au vorbit înainte de discuțiile privind activele rusești

de Redacția Jurnalul    |    19 Dec 2025   •   12:45
Sursa foto: Blaise Metreweli, noua șefă a spionilor britanici

Șeful spionajului rusesc a vorbit la telefon cu directoarea MI6 înainte de discuțiile din UE privind activele înghețate ale Rusiei. Dezvăluirea a fost făcută de partea rusă.

Șeful spionilor lui Vladimir Putin a declarat că a avut o „conversație telefonică destul de lungă” cu noul șef al MI6, a relatat agenția de știri de stat rusă Tass citată de Sky News. Sergei Narîșkin, directorul serviciilor de informații externe ale Rusiei, a spus că „în urmă cu câteva zile, am avut o conversație telefonică destul de lungă cu noul șef al MI6 [Blaise] Metreweli.”

El a adăugat că ofițerii de informații ruși lucrează oficial la Londra, așa cum și ofițerii MI6 o fac la Moscova. Blaise Metreweli a preluat funcția de șef al Serviciului Secret de Informații pe 1 octombrie.

Comentariile lui Naryshkin apar în contextul în care liderii din Uniunea Europeană poartă negocieri importante la Bruxelles privind finanțarea Ucrainei. Cel mai sensibil punct al discuțiilor este planul de utilizare a activelor rusești înghețate. Câteva țări se opun planului, inclusiv Belgia unde se află cele mai multe astfel de active. Belgienii invocă temerile legate de eventuale represalii rusești.

