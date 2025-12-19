Șefii spionilor Rusiei și Marii Britanii au vorbit înainte de discuțiile privind activele rusești

Șeful spionilor lui Vladimir Putin a declarat că a avut o „conversație telefonică destul de lungă” cu noul șef al MI6, a relatat agenția de știri de stat rusă Tass citată de Sky News. Sergei Narîșkin, directorul serviciilor de informații externe ale Rusiei, a spus că „în urmă cu câteva zile, am avut o conversație telefonică destul de lungă cu noul șef al MI6 [Blaise] Metreweli.”

El a adăugat că ofițerii de informații ruși lucrează oficial la Londra, așa cum și ofițerii MI6 o fac la Moscova. Blaise Metreweli a preluat funcția de șef al Serviciului Secret de Informații pe 1 octombrie.

Comentariile lui Naryshkin apar în contextul în care liderii din Uniunea Europeană poartă negocieri importante la Bruxelles privind finanțarea Ucrainei. Cel mai sensibil punct al discuțiilor este planul de utilizare a activelor rusești înghețate. Câteva țări se opun planului, inclusiv Belgia unde se află cele mai multe astfel de active. Belgienii invocă temerile legate de eventuale represalii rusești.