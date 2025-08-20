x close
Spania: Peste 1.100 de decese atribuite valului de căldură care a durat 16 zile

de Redacția Jurnalul    |    20 Aug 2025   •   12:45
Peste 1.100 de decese pot fi atribuite valului de căldură care a afectat Spania în ultimele 16 zile, potrivit estimărilor realizate cu ajutorul unui instrument gestionat de Institutul de Cercetare în Sănătate Publică Carlos III.

Potrivit Le Figaro, numărul exact de decese atribuite valului de caniculă care a afectat țara între 3 și 18 august se ridică la 1.149, potrivit sistemului de monitorizare a mortalității.

În luna iulie, aproximativ 1.060 de decese au fost atribuite de acest sistem caniculei, o creștere de peste 50% față de iulie 2024.

Valul de căldură care tocmai s-a încheiat în Spania, în timpul căruia s-au înregistrat temperaturi de până la 45°C în sudul țării, a complicat considerabil munca pompierilor și a soldaților care luptă împotriva incendiilor de vegetație.

(sursa: Mediafax)

