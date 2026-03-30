Decizie radicală la Madrid: Spania interzice survolul aeronavelor militare americane către Orientul Mijlociu

de Redacția Jurnalul    |    30 Mar 2026   •   14:15
Sursa foto: Hepta

Spania și-a închis spațiul aerian pentru aeronavele implicate în războiul din Iran. Noua decizie apare la câteva săptămâni după ce Spania a interzis utilizarea bazelor sale Rota și Morón pentru zboruri de realimentare. Refuzul de atunci a provocat o reacție furioasă din partea lui Donald Trump.

Spania și-a închis spațiul aerian pentru aeronavele implicate în războiul din Iran, susțin surse militare citate de El Pais. Concret, autoritățile spaniole refuză să acorde acces aeronavelor americane utilizate în războiul din Iran, care sunt staționate în alte țări precum Regatul Unit și Franța. Asta înseamnă că avioanele americane care vin din Marea Britanie trebuie să ocolească spațiul aerian al Spaniei. Există o singură excepție: aeronavele sunt autorizate să tranziteze sau să aterizeze în caz de urgență.

Luna trecută, Spania a interzis utilizarea bazelor sale aeriene Rota și Morón pentru avioane de luptă sau zboruri de realimentare. Această mișcare a determinat Washingtonul să renunțe la planurile de a desfășura bombardiere B-52 și B-1 la Morón.

Rota și Moron, situate în Cadiz și Sevilla, sunt folosite împreună cu SUA, dar se află sub suveranitatea Spaniei, oferind Madridului un drept de veto asupra oricărei activități militare.

Refuzul a provocat o indignare furioasă din partea președintelui american Donald Trump, care a lansat amenințări fără precedent. Liderul SUA a vorbit despre „teribila” Spanie și despre intenția de a „întrerupe comerțul” bilateral.

De la începutul conflictului din Iran, premierul spaniol Pedro Sanchez a susținut în mod constant un mesaj împotriva războiului vorbind despre încălcarea dreptului internațional.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
