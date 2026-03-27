Stare de urgență energetică în Republica Moldova: Guvernul cere reducerea consumului

Iluminatul publicitar va fi deconectat, fabricile sunt îndemnate să-și mute producțiile în afara orelor de vârf, iar cetățenii să nu folosească lifturile.

„În baza datelor comunicate de SA Energocom, pentru ziua de vineri, 27 martie 2026, se înregistrează un deficit semnificativ de energie electrică în intervalul orelor de vârf (18:00-22:00), generat de insuficiența capacităților de import disponibile”, a transmis vineri Guvernul de la Chișinău.

Potrivit autorităților, în aceste condiții, există un risc real de aplicare a deconectărilor temporare pentru menținerea echilibrului sistemului electroenergetic.

Guvernul face un apel la cetățeni, autorități publice locale, agenți economici de a reduce consumul de energie, în special în orele de vârf, între 06:00-09:00 și între 17:00-23:00.

Autoritățile anunță că serviciile de bază și infrastructura critică vor fi alimentate cu prioritate pentru a asigura continuitatea 24/24 a funcțiilor vitale ale statului și protecția cetățenilor.

Cetățenii sunt îndemnați la un consum rațional între orele 06:00-09:00 și 17:00-23:00 și la evitarea utilizării ascensoarelor în intervalele critice pentru a preveni blocarea în caz de fluctuații.

Se solicită limitarea utilizării scărilor rulante în orele de vârf.

Întreprinderile energofage sunt îndemnate să își mute procesele de producție în afara intervalelor de vârf, iar administratorii clădirilor publice și comerciale sunt obligați să reducă iluminatul interior cu cel puțin 30% și să deconecteze vitrinele și iluminatul publicitar.

Cetățenii sunt îndemnați să ia măsuri minime de pregătire pentru eventuale întreruperi temporare ale energiei electrice, inclusiv asigurarea surselor alternative de iluminat, încărcarea dispozitivelor mobile și evitarea utilizării echipamentelor electrice și ascensoarelor în așa condiții de risc.

Autoritățile le cer cetățenilor să reducă consumul de energie, în special în orele de vârf, și să dea dovadă de solidaritate în fața crizei energetice.

Starea de urgență în domeniul energetic a intrat în vigoare miercuri în Republica Moldova, după ce a fost aprobată de Parlament cu o majoritate largă. Aceasta este valabilă pentru 60 de zile și a fost instituită marți, după ce o linie electrică esențială a fost scoasă din funcțiune de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

(sursa: Mediafax)