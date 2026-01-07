Jurnalul.ro › Ştiri › Externe › Statele Unite au capturat un petrolier rusesc în Atlantic Statele Unite au capturat un petrolier rusesc în Atlantic

Sursa foto: Hepta/Acest petrolier era urmărit de Garda de Coastă a SUA încă din 21 decembrie, în timp ce se deplasa fără încărcătură spre Venezuela

Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc ce naviga în zona Atlanticului de Nord și pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela, transmite AFP.