Statele Unite au capturat un petrolier rusesc în Atlantic

Capturarea petrolierului survine la câteva ore după ce au apărut relatări în presă conform cărora Rusia a trimis cel puțin o navă militară pentru a-l proteja. Între timp, presa rusă a publicat fotografii care arată un elicopter militar deasupra petrolierului, în largul mării.
Acest petrolier, denumit inițial „Bella 1”, se află sub sancțiuni americane din 2024 pentru presupuse legături cu Iranul și cu gruparea șiită libaneză Hezbollah. După ce a fost redenumit recent „Marinera”, acest petrolier a arborat pavilion rusesc. Nava a fost localizată miercuri dimineață în zona economică exclusivă a Islandei, conform datelor de monitorizare a traficului maritim.
Acest petrolier era urmărit de Garda de Coastă a SUA încă din 21 decembrie, în timp ce se deplasa fără încărcătură spre Venezuela. Statele Unite au anunţat la sfârşitul lunii decembrie, înainte de capturarea preşedintelui Nicolas Maduro la Caracas, impunerea unei blocade navale în jurul Venezuelei împotriva petrolierelor „sancţionate” de SUA. De atunci, marina militară americană a capturat trei petroliere în largul mării.
Încă un petrolier, Sophia, ce navighează sub pavilion camerunez, a fost capturat miercuri în Marea Caraibilor, a anunţat comandamentul armatei SUA. „În urma unei acţiuni desfăşurate în cursul dimineţii, Departamentul de Război, în coordonare cu Departamentul pentru Securitate Internă, a reţinut fără incidente un petrolier apatrid, din flota fantomă sancţionată”, a transmis armata americană. AGERPRES