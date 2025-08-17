Statul Major Ucrainean: Rusia a pierdut 1.069.950 de soldați de la începutul invaziei

Potrivit The Kyiv Independent, în actualizarea publicată de Statul Major al Ucrainei, începând cu 24 februarie 2022, armata Federației Ruse a pierdut 1.069.950 de militari.

Pe lângă pierderile de vieți omenești, Rusia a pierdut 11.116 tancuri, 23.143 vehicule blindate de luptă, 58.821 vehicule și cisterne de combustibil, precum și 31.589 sisteme de artilerie. D

De asemenea, forțele ruse au pierdut 1.468 lansatoare multiple de rachete, 1.208 sisteme de apărare antiaeriană, 422 de avioane și 340 de elicoptere. În plus, au fost distruse 51.500 de drone, alături de 28 de nave și bărci și un submarin.

