Strâmtoarea Ormuz, dincolo de petrol: Posibilă criză alimentară în țările din Golful Persic

Țările din Golf importă masiv alimente

Arabia Saudită importă peste 80% din alimente. Emiratele Arabe Unite importă aproximativ 90%, iar Qatarul circa 98%. Majoritatea acestor transporturi trec prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit CNN.

Acum, calea navigabilă este practic blocată. Companiile de transport maritim refuză să-și asume riscul de a traversa zona de conflict.

Programul Alimentar Mondial avertizează că lanțurile de aprovizionare sunt aproape de cea mai gravă perturbare de la pandemia de Covid-19. Costurile de transport maritim au crescut brusc de la începutul conflictului. Mai multe nave au fost atacate în regiune de pe 28 februarie, potrivit agenției britanice de monitorizare UKMTO. Asiguratorii și companiile de transport maritim tratează întregul Orient Mijlociu ca zonă cu risc crescut.

Companiile de transport aplică suprataxe de 4.000 de dolari pe container destinat regiunii. Costurile de transport rutier din porturi alternative variază între 4.000 și 9.000 de dolari pe container.

Kibsons International, un retailer de alimente din Emiratele Arabe Unite, importă 50.000 de tone de alimente pe an. Containerele sale sunt acum blocate în porturi îndepărtate. Un container destinat portului Jebel Ali din Dubai a ajuns în Mundra, India. Altul a fost redirecționat către Colombo, Sri Lanka. Compania nu știe ce să facă cu ele.

„Există multă incertitudine", a declarat Daniel Cabral, directorul de achiziții al companiei. El spune că prețurile la unele produse, precum lactatele și produsele proaspete, ar putea crește cu până la 20%.

Un transport din Europa, care costa în mod normal 3.000 de euro, a ajuns să fie cotat la 14.500 de euro - doar până la Jeddah, Arabia Saudită.

Nou coridor pentru alimente

Spinneys, un lanț major de supermarketuri din regiune, transportă acum containere din Marea Britanie prin Franța și Turcia, apoi pe uscat spre Emiratele Arabe Unite. Drumul durează aproximativ 12 zile. „Putem face transportul rutier direct din Regatul Unit către depozitul din Jebel Ali", a declarat Louis Botha, șeful lanțurilor de aprovizionare la Spinneys. Varianta este cu 40% mai ieftină decât transportul aerian, ale cărui costuri au explodat.

Oman și Emiratele Arabe Unite au deschis un nou coridor comercial pentru a accelera vămuirea între porturile Muscat și Jebel Ali.

Donald Trump a ridicat perspectiva escortelor din partea Marinei SUA pentru companiile de transport. Specialiștii sunt sceptici. „Escortele navale ale SUA și UE nu vor sosi prea curând", a declarat Richard Meade, redactor-șef al Lloyd's List Intelligence. El estimează că ar fi necesare între opt și zece distrugătoare pentru a escorta zilnic între cinci și zece petroliere.

Chiar și în acest scenariu, petrolierele ar avea prioritate față de navele cu alimente.

Înainte de criză, prin Strâmtoarea Ormuz treceau până la 60 de petroliere pe zi. Acum, fiecare zi de conflict extinde consecințele dincolo de câmpul de luptă.

(sursa: Mediafax)