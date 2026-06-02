SUA poartă discuții privind extinderea desfășurării de arme nucleare în Europa

Oficialii americani au dat de înțeles că sunt deschiși la desfășurări suplimentare dincolo de cele șase țări existente care găzduiesc bombardiere cu capacitate nucleară. Aceste informații au fost obținute de Financial Times de la trei persoane informate despre discuțiile aflate în desfășurare.

Discuțiile sunt extrem de confidențiale și este posibil să nu conducă la nicio modificare a actualelor acorduri de partajare nucleară ale NATO. Aceste discuții au loc pe fondul îngrijorărilor din Europa privind posibila retragere a trupelor americane și a armamentului critic de către Donald Trump.

O astfel de extindere ar permite mai multor țări să găzduiască aeronave americane cu dublă capacitate, capabile să lanseze atacuri nucleare strategice.

Două surse au afirmat că această deschidere urmărește să arate angajamentul Statelor Unite față de menținerea umbrelei nucleare asupra aliaților NATO.

Acest lucru are loc chiar și în contextul în care aliații sunt presați să își asume o parte mai mare din povara apărării convenționale colective.

Țările de pe flancul estic al NATO, inclusiv Polonia și unele state baltice, au manifestat interes pentru găzduirea acestor capacități. Discuțiile se desfășoară prin canalele oficiale ale NATO, iar statele apropiate de granițele Rusiei sunt cele mai interesate.

Invazia Rusiei în Ucraina și retorica nucleară a lui Vladimir Putin au crescut interesul pentru aceste opțiuni de găzduire.

O altă sursă a precizat că un acord formal pentru extinderea programului nu este considerat iminent în acest moment.

Programul NATO de partajare nucleară include în prezent șase state europene aliate ale Statelor Unite în acest mecanism. Aceste state sunt Belgia, Germania, Italia, Țările de Jos, Turcia și Regatul Unit, care pot găzdui capabilități nucleare americane.

Armele rămân în permanență sub controlul Statelor Unite, care păstrează autoritatea exclusivă privind utilizarea lor operațională. Programul a fost creat în perioada Războiului Rece și rămâne un element central al strategiei de descurajare NATO.

NATO afirmă că acest mecanism permite statelor fără arme nucleare să participe la planificarea nucleară a alianței.

(sursa: Mediafax)