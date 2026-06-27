SUA și Iran, schimb de lovituri în Golful Persic: escaladare majoră după atacul din Strâmtoarea Ormuz

Război al nervilor în Golf: Iranul și SUA se lovesc reciproc după incidentul din Strâmtoarea Ormuz

Conflictul dintre Statele Unite și Iran a intrat într-o nouă fază de escaladare, după ce cele două părți au efectuat lovituri militare în zona strategică a Golfului Persic și a Strâmtorii Ormuz. Incidentul a pornit de la un atac asupra unei nave comerciale, atribuit Iranului de către autoritățile americane, ceea ce a declanșat o reacție militară imediată din partea Washingtonului.

Televiziunea de stat iraniană a confirmat că „Iranul a atacat ţinte americane în regiunea Golfului ca răspuns la loviturile anterioare ale SUA”, citând surse oficiale din Teheran.

SUA au lovit depozite de rachete și radare iraniene

Armata americană a transmis că a vizat infrastructuri militare iraniene, inclusiv depozite de rachete, sisteme de drone și stații radar de coastă.

Comandamentul Central al SUA a precizat că operațiunea a fost o ripostă directă la atacul asupra unei nave comerciale din Strâmtoarea Ormuz. Conform declarațiilor oficiale, Iranul ar fi folosit o dronă de tip „one-way attack” împotriva vasului M/V Ever Lovely.

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat ferm incidentul, afirmând că este o încălcare gravă a înțelegerilor recente:

„Evident, aceasta este o încălcare nechibzuită a Acordului nostru de încetare a focului”.

Iranul amenință cu escaladare

Gardienii Revoluției Islamice din Iran (IRGC) au transmis un mesaj dur, avertizând că răspunsul Teheranului va fi și mai puternic dacă atacurile continuă.

„Dacă agresiunea se repetă, răspunsul nostru va fi mai amplu decât acesta”, au declarat oficialii iranieni, citați de presa de stat.

În paralel, Iranul a raportat explozii în zona portului Sirik și a confirmat desfășurarea unor tiruri de avertisment împotriva unor nave considerate „infractoare” în Strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea Ormuz, punct critic al comerțului global

Situația a avut efecte directe asupra traficului maritim internațional. Potrivit Organizației Maritime Internaționale (IMO), procesul de evacuare a aproximativ 600 de nave blocate în Golful Persic a fost suspendat temporar din motive de securitate.

„Siguranța navigatorilor rămâne prioritatea principală. Pentru a asigura o abordare coordonată și siguranța navigației, planul de evacuare va fi suspendat până când situația va deveni mai clară”, a transmis instituția.

Totuși, datele de monitorizare arată că zeci de nave continuă să traverseze Strâmtoarea Ormuz, unele alegând rute alternative prin apropierea coastelor Omanului.

Reacții politice la Washington și Teheran

Vicepreședintele american JD Vance a reafirmat că Iranul a încălcat acordurile existente, declarând:

„Iranul a semnat un acord de încetare a focului. Noi l-am respectat. Dacă ei au dezacorduri asupra aplicării memorandumului de înţelegere, ei pot să dea un telefon. Dar violenţa nu va genera decât violenţă.”

În același timp, Donald Trump a minimalizat capacitatea militară iraniană, dar a lăsat deschisă posibilitatea unor noi acțiuni militare.

Tensiuni extinse în Orientul Mijlociu: Liban și Israel

Pe un alt front, Israelul și Libanul au semnat un acord-cadru mediat de SUA, vizând o posibilă stabilizare regională. Totuși, situația rămâne fragilă, mai ales în contextul implicării grupării Hezbollah.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că armata israeliană va rămâne în sudul Libanului până la dezarmarea completă a Hezbollahului.

„Iranul încearcă să ne constrângă să ne retragem din sudul Libanului prin presiune, dar în realitate Israelul, Libanul şi SUA îi răspund: aceasta nu vă priveşte”, a spus Netanyahu.

Un conflict cu potențial global

Escaladarea dintre SUA și Iran, suprapusă peste tensiunile din Liban și Israel, ridică îngrijorări serioase privind stabilitatea întregului Orient Mijlociu. Strâmtoarea Ormuz, prin care trece o parte semnificativă a comerțului global cu petrol, rămâne epicentrul unei crize cu potențial de extindere internațională.

Situația rămâne volatilă, iar ambele părți continuă să transmită mesaje contradictorii între diplomație și amenințări militare.