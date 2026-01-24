SUA se repoziționează față de Coreea de Nord: Rolul Pentagonului va fi mai limitat în descurajarea Phenianului

Coreea de Sud este capabilă să-și asume responsabilitatea „principală” de descurajare a amenințărilor nord-coreene, cu sprijinul „esențial, dar mai limitat” al SUA, potrivit unei noi strategii de apărare a SUA, care a fost prezentată vineri, scrie agenția Yonhap.

Această mișcare ar putea trezi îngrijorare la Seul, în condițiile în care în document se precizează că „Această schimbare, în echilibrul responsabilității, este în concordanță cu interesul Americii de a actualiza poziția forțelor americane în Peninsula Coreeană”, notează Reuters.

Coreea de Sud găzduiește aproximativ 28.500 de soldați americani în cadrul apărării combinate împotriva amenințării militare din partea Coreei de Nord, Seulul majorând bugetul apărării cu 7,5% pentru 2026.

Documentul mai menționează faptul că prioritatea Pentagonului este apărarea teritoriului național. În regiunea Indo-Pacific, documentul precizează că Pentagonul se concentrează pe asigurarea faptului că Beijingul nu poate domina Statele Unite sau aliații acestora.

„Acest lucru nu necesită o schimbare de regim sau o altă luptă existențială. Mai degrabă, este posibilă o pace decentă, în condiții favorabile americanilor, dar pe care și China le poate accepta și sub care poate trăi”, se mai arată în document, potrivit Reuters.

Acest document al Pentagonului se bazează pe Strategia de Securitate Națională a lui Trump, publicată anul trecut, care afirma că Statele Unite își vor reafirma dominația în emisfera vestică, își vor consolida puterea militară în regiunea Indo-Pacific și, eventual, își vor reevalua relațiile cu Europa.