SUA a revocat viza președintelui Columbiei. Gustav Petro a susținut un discurs ani-Trump la un miting în New York

Petro a fost filmat vorbind prin megafon mulțimii, chemând „națiunile lumii” să contribuie cu soldați pentru o armată „mai mare decât cea a SUA”, informează AFP.

Momentul controversat a venit când liderul de stânga le-a cerut soldaților americani să nu „îndrepte armele către umanitate” și să nu asculte ordinele președintelu Donald Trump.

„Astăzi, președintele columbian a stat pe o stradă din New York și a îndemnat soldații americani să nu se supună ordinelor și să incite la violență”, a declarat Departamentul de Stat american pe X.

Gustavo Petro, primul președinte de stânga din istoria Columbiei, se afla la New York pentru Adunarea Generală ONU, unde a criticat dur Administrația Trump.

În replică la decizia Departamentului de Sat, el a spus că deține și cetățenie italiană, astfel că nu are nevoie de viza americană.

Tensiunile dintre cele două țări s-au agravat recent, după ce Donald Trump a retras certificarea Columbiei ca partener în lupta anti-drog și a trimis vase de război în Caraibe.